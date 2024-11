ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ゆったりとしていて添い寝もしやすい「大きめサイズのマイクロファイバー毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん/チップ&デール/アナと雪の女王/トイ・ストーリー」大きめサイズのマイクロファイバー毛布

© Disney

価格:【ハーフ】3,990円(税込)、【シングル】5,490円(税込)

サイズ:【ハーフ】約105×150cm、【シングル】約160×210cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

内側全面をボア使いして、ぬくもりたっぷりのマイクロファイバー毛布。

サイズが大きいのでゆったりと身体を包んでくれます!

また、ハーフとシングルの2種類のサイズから選べるのもうれしいポイント。

キャラクターの総柄がかわいい全5種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの毛布。

赤やネイビー、アイボリーなどのチェック柄がとってもおしゃれ☆

© Disney

ミッキーモチーフの大きさも様々で、ところどころサイコロのように見えるのもポイントです。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの毛布。

ブラウンが基調なので総柄でも派手すぎず、落ち着いた雰囲気に!

© Disney

「チップ」と「デール」はスキーをしたり、雪だるまを作ったり、雪遊びを楽しんでいます。

さらに雪の結晶もあしらわれ、季節感もたっぷり☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの毛布。

温かみのある「くまのプーさん」とお友だち「ピグレット」が木やお花に囲まれたアートが使用されています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」はハニーポットを抱え、にっこり☆

そんな「くまのプーさん」の横にちょこんと座っている「ピグレット」の姿もかわいさ満点です。

アナと雪の女王

© Disney

水色を基調とした『アナと雪の女王』デザインの毛布。

一面には「エルサ」と雪だるま「オラフ」、雪の結晶などのアートが◎

そして、「エルサ」と「オラフ」はユニークなデフォルメタッチで表現されています。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの毛布。

シンプルなアイボリーが基調なのでアートが映えます。

それから毛布には、人気キャラクター「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「ハム」、「エイリアン」が大集合☆

<素材アップ>

毛布の内側に使用されているのは、あたたかなボア素材。

シープ調のボアが体を優しくあたためてくれます。

薄くて軽いのに、昼も夜も包まれていたくなるあたたかさの毛布。

ゆったりとしていて添い寝もしやすい「大きめサイズのマイクロファイバー毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』や『トイ・ストーリー』など全5種!ベルメゾン ディズニー「大きめサイズのマイクロファイバー毛布」 appeared first on Dtimes.