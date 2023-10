台湾BLドラマのキャスト4人、ホン・ウェイジョー＆ヤン・イーシュエン、マオ・チーション＆シャオ・ホンが来日！【取材レポート】

東京都で開催中のアジアを代表するマルチコンテンツマーケット「TIFFCOM」にて、本日10月26日(木)に『STAY BY MY SIDE』と『You Are Mine』の主演キャスト4人が記者会見に登場した。

「VBLシリーズ」からキャスト4人が来日!

台湾BLドラマ「VBLシリーズ」の第1部『STAY BY MY SIDE』の主演ホン・ウェイジョー(洪暐哲)&ヤン・イーシュエン(楊懿軒)と、第2部『You Are Mine』の主演マオ・チーション(毛祁生)&シャオ・ホン(蕭鴻)が記者会見に登場した。

VBLシリーズとは、台湾最大規模のテレビ局「三立電視台」を有する三立グループ動画配信サービスVIDOLの創立7周年を記念し制作されたオリジナル脚本によるBLドラマシリーズ。総監修は大ヒット台湾BLドラマ『We Best Love』シリーズ監修のツァイ・フェイチアオが務めている。

『Stay By My Side』は、家出したエリート転学生と幽霊の声が聞こえるルームメイトが織りなすゴースト・ラブストーリー。そして、『You Are Mine』はツンデレなオレサマ社長と純粋な新人秘書によるオフィス・ラブ。

記者会見では、司会者が「日本に来日してみてどんな感想を抱きましたか?」と質問。ヤン・イーシュエンは「日本には観光で訪れたことがあり、今回は仕事で来日することができ、光栄に思っています。おいしい日本食をいただき、天気もよく、とてもうれしいです」と、ホン・ウェイジョーは「今回、日台共同作の本作で東京に来られて、すごくうれしく思っています。とても過ごしやすい気候に恵まれてよかったです」と回答。

マオ・チーションは、「日本は空がとても青くて、空気が綺麗で、そしてラーメンがおいしいです。日本の皆さんはとても親切かつ情熱的で、良い体験です」とコメント。続いて、シャオ・ホンが「このような場に呼んでいただき、夢が叶ったような気持ちです」と話した。

続いて、日本側の権利元であるエス・ピー・オーの代表である中田紀廣に、4人からおみやげをプレゼント! ホン・ウェイジョーからは恋愛成就、ヤン・イーシュエンからは商売繁盛のお守りを、マオ・チーション&シャオ・ホンからは、縁起物の龍と獅子の操り人形を贈った。

最後にマオ・チーションが「僕らの2作に続き、このあと『Anti Reset』と『VIP Only』がリリースされます。4部作、すべて愛に関する物語です。これからも頑張りますので、引き続き応援をよろしくお願いします」と語り、締めくくった。

台湾BLドラマ『STAY BY MY SIDE』と『You Are Mine』は、Rakuten TV、ビデオマーケットにて配信中。