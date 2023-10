『フルハウス』ジョン・ステイモス、著書でボブ・サゲットの死を回想

人気ドラマ『フルハウス』のジェシー役で知られるジョン・ステイモスが、先日発表した著書の中で、同作で共演したボブ・サゲット(ダニー役)が亡くなった当時を振り返っている。米Entertainment Weeklyが伝えた。

【関連記事】ボブ・サゲットの訃報を受け、『フルハウス』家族たちも追悼の意をツイート

米ABCにて1987年から1995年にかけて放送された『フルハウス』での共演を機にプライベートでも親交を深め、長年にわたり親友同士だったジョンとボブ。昨年ボブが65歳で突然この世を去ったと知った時の悲しみについてジョンが口を開いた。

回顧録「If You Would Have Told Me(原題)」の中で、ボブの死を知った瞬間を明かしたジョン。息子を寝かしつけるために一緒に街中をドライブしていた時、広報担当からボブについて聞いたかを尋ねられ、聞いてないと答えると、米TMZから連絡があり複数の情報源から彼の死が伝えられていると言われたという。

かつて自身が死んだというデマ報道の被害に遭っていたジョンは、今回もそれと同じだろうと考えていた。「“多分ボブも、僕が亡くなった時と同じ飛行機事故に巻き込まれたんだろう。こういう道化師たちはもっと良い“情報源”を確保した方がいい。そうしないとすぐに廃業する羽目になる。どうせ戯言だろう”と言い返した」と著書の中で書いている。

しかし、その後ボブにメールしても返事がなく、彼の妻ケリー・リゾからも同じく反応がなかったことで、徐々に不安が膨らんでいくことに。そして共演者仲間のキャンディス・キャメロン・ブレ(D.J.役)がフロリダの見知らぬ若い女性から、ボブが死んだという“変なDM”を受け取ったと聞いていた頃、ケリーから折り返しの電話がかかってきた。「ケリーからの電話を受けた時、聞こえたのは泣き叫ぶ声だけだった」と綴るジョンは、ようやくボブが本当に亡くなったことを知り、駐車場で膝から崩れ落ちて絶望に打ちひしがれた。その後、妻に電話をかけてから家に帰る途中で、デイヴ・クーリエ(ジョーイ役)やロリ・ロックリン(ベッキー役)といった共演者たちに電話をかけてボブの死を報告。ロリもジョンのように訃報を聞いて崩れ落ちたという。

ボブが亡くなったのは2022年の1月9日。フロリダのホテルで転倒して頭を打ち、その頭部外傷が原因で息を引き取った。「何百万という人たちがボブの死を悲しんだ」と当時を振り返るジョンだが、とりわけ彼自身にとっての喪失感は言葉で表現できないほど大きかったようで、絶望的な空虚感に包まれたものの、そんな時は妻と子どものためにしっかり生きることの大切さを思い返していたと回想している。

ボブの死を今でもまだ完全に受け入れることはできていないと語るジョン。多くのファンが同じ思いでいるが、こうして共演者たちが思い出を語り継いだりファンが作品を愛したりすることで、ボブは今後も人々の心の中で生き続けるに違いない。

『フルハウス』全8シーズン、その続編『フラーハウス』全5シーズンはNetflixで配信中。(海外ドラマNAVI)

In his new memoir, John Stamos recounts the devastating moment he learned that his longtime friend and 'Full House' costar Bob Saget had died: 'I hit the ground.' https://t.co/w9OMJWrXBU

- Entertainment Weekly (@EW) October 24, 2023