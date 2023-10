全世界シリーズ累計興収8億ドル超え、アクション映画界の豪華スターたちが集結した命懸けの超絶アクション人気シリーズ『エクスペンダブルズ』。全世界待望のシリーズ最新作『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 が2024年1月12日(金) より日本公開となる。

この度、ジェイソン・ステイサムとシルベスター・スタローンの新ビジュアルが公開。さらにその新ビジュアル含むムビチケカード3種が2023年11月3日(金)より数量限定の前売り特典付きで発売されることが決定した。

新ビジュアルの1種類目は、最強無敵の傭兵軍団を束ねる男シルベスター・スタローン演じるバーニー・ロスのビジュアル。御年77歳とは思えないスタローンの屈強な身体から溢れ出すオーラをひしひし感じるインパクトの強いビジュアルに仕上がっている。

2種類目はスタローンを心から敬愛しているジェイソン・ステイサムが演じる頼れる相棒、リー・クリスマスのビジュアル。シリーズを牽引し続けてきたスタローンの意思を継ぐステイサムの力強い眼差しが印象的だ。

この2種類の新ビジュアルと合わせて発売されるムビチケカードのもう1種類の絵柄は、シリーズお馴染みのスカルマークがあしらわれたクールなビジュアル。いずれもシリーズファンには絶対に手に入れて欲しいデザインに仕上がっている。

© 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc.

さらに、ムビチケカードの数量限定の前売り特典として「オリジナルクリアコースター」が付いてくることも明らかに。ここでしか手に入らないファン垂涎のアイテムとなっている。

© 2022 Ex4 Productions, Inc.

最新作では、ステイサムやシルべスター・スタ ローン、ドルフ・ラングレン、ランディ・クートゥアら最強のメンバーに加え、新たに50セント、ミーガン・フォックス、トニー・ジャー、イコ・ウワイス、 アンディ・ガルシアが参戦。世界各国から豪華アクションスターが集結した。新戦力を迎えた“消耗品軍団”は第三次世界大戦を阻止すべく、超危険なミッションに挑むが、彼らは大きすぎる代償を払うことに……。仲間の意思は受け継がれ、“ニューブラッド”としてエクスペンダブルズの伝説が生まれ変わる……。

映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』2024年1月12日日本公開。