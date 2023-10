ハリウッド、スターからの抗議を受けてハロウィンの仮装ルール変更

開始から100日が経過してもなお、終わりが見えない状況が続いているハリウッドのSAG-AFTRA(全米映画俳優組合)によるストライキ。その影響は月末に迫るハロウィンを楽しみにする子どもたちの仮装にまで一時は及んだが、ライアン・レイノルズらが抗議した結果、組合側が仮装ルールを変更したという。

事の発端は、組合が今月中旬にウェブサイトで公開した、ストライキ中に迎えるハロウィンに関するガイダンス。現在は削除されているが、今年大ヒットした『バービー』やマーベル、スター・ウォーズなどの人気作品の衣装を着るのではなく、ゴーストやゾンビやクモといった一般的なキャラクターに扮することを組合員に奨励する内容だった。

これを受けて、『デッドプール』のライアンは、「8歳の娘に向かって“スト破り”って夜通し叫びまくるのが楽しみだよ。娘は組合に属してないけど、学ばないといけないよね」とX(旧Twitter)に投稿。皮肉を交えて組合の方針を非難した。

I look forward to screaming “scab” at my 8 year old all night. She’s not in the union but she needs to learn

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のマンディ・ムーアもInstagramのストーリーで「これって冗談よね?」と投稿。「これって何が大事なの? 組合には私たちに代わって誠意をもって交渉することをお願いしてたの。だからこそ、この業界のあらゆる面で非常に多くの人々が何ヵ月もの間、多大な犠牲を払ってきた。交渉を再開して全員が仕事に戻れるよう公正な取引を実現させて。どうかお願い、以上」と異議を唱えた。

Mandy Moore calls out SAG-AFTRA for strict Halloween costume rules:

“Is this a joke? Come on @sagaftra. This is what's important? We're asking you to negotiate in good faith on our behalf. So many folks across every aspect of this industry have been sacrificing mightily for… pic.twitter.com/2LO0THjYm6

- Pop Crave (@PopCrave) October 21, 2023