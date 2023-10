PlayStation®5用オープンワールドアクションアドベンチャー「Marvel’s Spider-Man 2」のカプセルコレクションが、カルチャーショップのBAIT(ベイト)から登場だ。2023年10月24日(火)より発売開始となる。

「Marvel’s Spider-Man 2」は、二人のスパイダーマン、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレスが登場する大人気「Marvel’s Spider-Man」シリーズの最新作。スイング、ジャンプ、そして新たな移動方法ウェブ・ウィングでマーベル世界のニューヨークを飛び回ることができ、二人のスパイダーマンを瞬時に切り替えながら、それぞれが持つド派手な新能力を駆使して最強の敵ヴェノムに立ち向かうストーリーを体験できる。

©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

今回、BAITとのカプセルコレクションではゲーム内に登場するピーター・パーカーとマイルズ・モラレスに加え、最強のヴィランであるヴェノムがバックプリントにデザインされたTシャツとフーディが揃う。また、ゲーム内でのスイング移動をコミック調にデザインしたTシャツや、舞台のニューヨークを表したポップなフロントデザインのTシャツも同時展開される。

SPIDERMAN2 PETER PARKER HD

\18,700

\7,480

\7,480

\7,480

\7,480

BAIT Marvel’s Spider-Man 2 Capsule Collectionは、2023年10月24日(火)より発売。

