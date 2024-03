1才からバランス体幹トレーニングができる「ディーバイク ミニ ワイド」に、ミッフィーモデルが登場!

絵本『うさこちゃんのたんじょうび』 でミッフィーのお気に入りのお洋服として描かれていた花柄をサドル部分にデザイン。

初めての乗り物がミッフィーのお気に入りのお洋服のように、お子さまにとっての大切な一台となるよう願いを込めてデザインされています☆

アイデス「ディーバイク ミニ ワイド ミッフィー」

価格:11,8800円(税込)

販売店舗:全国の玩具取扱店、アイデスオフィシャルオンラインストアなど

製品寸法:W200×L435×H330mm

重量:2.0kg

身長目安:72cm〜95cmまで

対象年齢:10ヶ月〜3才未満

乗車体重:20kgまで

パッケージ寸法:W215×L445×H340mm

「ディーバイク ミニ ワイド」は、前輪が2つのタイヤでハンドルを握ったお子様が体重をかけても転びにくい工夫がなされているのが特長。

後輪は床を蹴って進んだときに足がぶつからないように1つのタイヤになっているます。

前輪幅調節機能で、10ヶ月頃のつかまり立ちの時期から安定して遊べます。

ディック・ブルーナさんの描く絵本『うさこちゃんのたんじょうび(ディック・ブルーナ 文・絵 / いしいももこ 訳 福音館書店)』 をモチーフにしたデザイン。

サドルにはミッフィーのお気に入りのお洋服として描かれていた花柄が配されています。

つかまりたちの時期は、前輪幅をワイドにして、つかまり立ちにチャレンジ!

前輪を広げることでより安定して使うことができます。

慣れてきたら、手押し車のように押しながら歩いて遊ぶことができるので、長い期間楽しむことができます。

本体部分にはミッフィーのイラストやディック・ブルーナさんのサイン風のデザイン入り。

優しいグレーのカラーが、インテリアにもよくなじみます。

パッケージは、サドルとお揃いのブルーとイエローを基調にしたデザイン。

ボックス入りで1才の誕生日プレゼントにもおすすめです。

ブルーナカラーの花柄がかわいい乗用玩具!

アイデス「ディーバイク ミニ ワイド ミッフィー」の紹介でした。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2023 www.miffy.com

