±ºÂôÄ¾¼ù¡ØPLUTO¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¡¡¡È5ºÐ¤Î±ºÂô¾¯Ç¯¡É¤ÎÉ¾²Á¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼êùà¼£Ãî¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î°ìÊÓ¡ÖÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ì¡²è²È¤Î±ºÂôÄ¾¼ù»á¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ºê¾°»Ö»á¤¬ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Ì¡²è¡ØPLUTO¡Ù¤¬Netflix¤Ë¤ÆÁ´8ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£±ºÂô»á¤ò¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤òÄ¶¤¨¤¿Ç®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¡£¹½ÁÛ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò±ºÂô»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¨¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¡ÖÄÍ¡×¤Ïµì»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØPLUTO¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£ Ì¿¤¬¤±¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¡ØPLUTO¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦À¸¤¹¤ë»þÂå¡£ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¶¯Âç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·º»ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥²¥¸¥Ò¥È¤È¡¢¼«¿È¤âÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¢¥È¥à¤¬¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥Ë¥á¤¬ÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
±ºÂô¡§¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹½ÁÛ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÏÃ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤Ï»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡Ä¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡£ÅÓÃæ¤ÇÀµÄ¾ÌµÍý¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Netflix¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©¤á¤Ð¼Â¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º¤Æñ¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
±ºÂô¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¼Ü¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤é¶½¹Ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2»þ´ÖÈ¾¤¬¸Â³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏNetflix¤Ç¡¢1´¬1ÏÃ¤ÇÁ´8ÏÃ¤È¤·¤Æ¹½À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½»»¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî²è¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌ¤Íè¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®°Õ¤À¤±¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó·à¾ì±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÈºîÉÊ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÑ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â·à¾ì¸ø³«¤À¤È²¿²óÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼Ü¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Netflix¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁÏºî¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±ºÂô¡§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëCG¥´¥ê¥´¥ê¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬Í£°ì¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êCG¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë´Ý»³ÀµÍº¤µ¤ó¤â¤½¤ÎÅÀ¤ÏÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¤â¡Ö»Å»ö¤òÄ¶¤¨¤¿Ç®°Õ¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÉÁ¤¯¤È¤Ì¿¤¬¤±¤À¤Ã¤¿¤·¤ó¤É¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤¬ÄÉÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿ÍÎà¤Ï¼êùà¼£Ãî¤ÎÈ¯ÁÛ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë
¡½¡½¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»þÂå¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ2023Ç¯¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
±ºÂô¡§2003Ç¯¤¬¡¢¼êùàÀèÀ¸¤¬ÀßÄê¤·¤¿¥¢¥È¥àÀ¸ÃÂ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡ØPLUTO¡Ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢2003Ç¯¤ÏÌµÍý¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ï¼êùà¼£Ãî¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤â¡¢¡ØPLUTO¡Ù¤¬º£¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±ºÂô¡§¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÏÃ¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ°ì¤Ä°ì¤Ä¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤ÎÏÃ¤¬Í¸ú¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤á¤°¤ê¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
±ºÂô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¼êùà¼£Ãî¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Ì¿¤¬¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¤È¤¶²¤ì¤º¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
±ºÂô¡§°ìÈÖ¤ÏÆùÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2003Ç¯¤Ë¡ØPLUTO¡Ù¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾ÉÁ¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤¬³Ö½µ»ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1²ó¤ª¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢·î1¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÉÁ¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡£2003Ç¯¤È¤¤¤¦¥¢¥È¥àÀ¸ÃÂ¤ÎÇ¯¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤¬¡¢ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤±¤ëÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ ¡È5ºÐ¤Î±ºÂô¾¯Ç¯¡É¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤
¡½¡½¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½¸À¤á¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ºÂô¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ò¼á¤ò¡©
±ºÂô¡§ËÍ¤¬5ºÐ¤Î¤È¤¡¢¡ÖÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¤½¤³¤«¤é¤¬¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Î¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î5ºÐ¤Îº¢¤Î±ºÂô¾¯Ç¯¤¬¡¢¾ï¤ËºîÉÊ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ºÂô¡§¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼êùà¥Õ¥¡¥ó¤Î±ºÂô¾¯Ç¯¤¬¡Ö²¼¼ê¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤¿¤À¤¸¤ã¤ª¤«¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÍ¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³°Ìî¤Î¤É¤ó¤ÊÀ¼¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¡£°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ËÉÁ¤¤¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î»Ò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë±ºÂô¾¯Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±ºÂô¡§¤¢¤Î»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Û¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¤¢¤Î»Ò¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ±ºÂô¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ì¡²è²È¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
±ºÂô¡§¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ë¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼êùàÀèÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢·ë¹½¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÍè¡¢¼êùàÀèÀ¸¤¬°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾®·à¾ì¤Ç°·¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂç¤¤Ê·à¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÆüËÜ½é¤Î¹ñ»º¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ò¡¢2023Ç¯¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼êùàÀèÀ¸¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØPLUTO¡Ù¤Ï10·î26Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£