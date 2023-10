『キャッスル』スーザン・サリヴァン、ガン闘病を明かす

大ヒットした犯罪捜査ドラマ『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』で全8シーズンにわたってキャッスルの母親マーサ・ロジャーズを演じたスーザン・サリヴァンが、ガンと闘っていることを明かした。米Entertainment Weeklyが伝えている。

現在80歳のスーザンは、X(旧Twitter)に病院で治療を受けている自身の痛々しい写真を投稿し、ガンと闘っていることを公表。病院でのガウン姿を捉えた画像には、「人生には驚くべき小さな曲がり角がいくつもあるから、ユーモアと希望を持って備えておきましょう。さあ、出発です」とコメントを添えている。

Life‘s surprising little turns try to be ready for them with humor and hope. On we go. pic.twitter.com/wdWI4FicHq

その投稿から2日後、スーザンは一台の赤い車が紅葉で色づく美しい山に囲まれた道を走る画像をアップし、「たくさんの素敵なコメントと励ましをありがとう。肺ガンを患っていましたが、手術は成功しました。治癒のプロセスは大変ですが、皆さんが支えてくれることに感謝しています!」と綴り、ファンに感謝の意を伝えている。

Thanks for all the lovely comments and concerns. I had lung cancer. The surgery was successful. The healing process is a struggle, Thanks glad you’re out there! #friends pic.twitter.com/HgwrHhIJbd

- Susan Sullivan (@realssullivan) October 17, 2023