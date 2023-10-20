ÊÛ¸î»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹Ž¢ÏÀÅÀ¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¿ÍŽ£¤òÅÝ¤¹ÊýË¡
¡Ê¼Ì¿¿¡§miyuki ogura/ PIXTA¡Ë
ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤ë°ì¸«ÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤¬¼Â¤ÏÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤ëµÄÏÀ¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤«¤ßºÕ¤¤¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥ÈÈÇÊÛ¸î»Î¤ÎÏÀÍýÅª¤Ê²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¡ÒëÌÊÛ¡Ó¡ÒÏÀÅÀ¤º¤é¤·¡Ó¡ÒÍÈ¤²Â¤È¤ê¡Ó¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁê¼ê¤Î¾¡¼ê¤ÊÏÀÍý¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÈóÏÀÍýÅª¤ÊÏÀÍý¤ËÀµ¤·¤¯È¿ÏÀ¤»¤è
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥£¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÛÏÀ²È¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ÊÛÏÀ½Ñ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÊÛÏÀ²È¤âÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þÂå¤¬¡¢µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÛÏÀ½Ñ¤¬Îò»Ë¾åºÇ¤âÈ¯Ã£¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ»½Ñ¤Ï¤½¤ìÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÌ£¡×¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á±¤Ë¤â°¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÛÏÀ½Ñ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢»È¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ±¤Ë¤â°¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤â¡¢¡Ö°¡×¤ÎÊÛÏÀ½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡Ö¤è¤ê¤è¤¤·ëÏÀ¡×¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤«¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤òÌ·½â¤¹¤ëÅú¤¨¤ËÆ³¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖëÌÊÛ½Ñ¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎëÌÊÛ½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖëÌÊÛ²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÏÀ¾Ú¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¡Ö¼«Àâ¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÉÔÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÀÍý¤òÇËÃ¾¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¼«Àâ¤ËÆ³¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖA¤è¤êB¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç75¡ó¤Î¿Í¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×
¡Ö¥¥ß¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½êÁ§¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Þ¤·¤Ê°Õ¸«¤À¤è¡×
¤³¤ì¤é¤¬¤Ê¤¼ÈóÏÀÍýÅª¤Ê¤Î¤«¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸í¤Ã¤¿ÏÀÍý¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏÀÍý¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤Î¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Àµ¤·¤¤·ëÏÀ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÄÏÀ½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¥Îô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤¿¤Û¤¦¤¬µÄÏÀ¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ½Ñ¤Ï¡¢¡Ö¹õ¤òÇò¤È¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¡×¤ÈÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹õ¤òÇò¤È¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÅö¤ÊÏÀÍý¤Ç¤¹¡£
ÏÀÍýÅª»×¹Í¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅö¤ÊÏÀÍý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¸«ÇË¤é¤ì¡¢Ê´ºÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ¹¶Ë¡¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÄÏÀ¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÅö¤ÊµÄÏÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬²¿¤¿¤ë¤«¤òÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÏÀÍý¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈóÏÀÍýÀ¤ò¸«ÇË¤ê¡¢Àµ¤·¤¯È¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸í¤Ã¤¿ÆóÊ¬Ë¡¡Û¡Ö¿Í´Ö¤Ï¶â»ý¤Á¤«ÉÏË³¤«¤À¡×
ÆóÊ¬Ë¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÊª»ö¤ò2¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Á¤ÏA¤«B¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤ò2¤Ä¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤Ç¤â4¤Ä¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆóÊ¬Ë¡¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Ê¬¤±Êý¤È¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤Ê¬¤±Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¿§¤ÏÇò¤«Çò¤Ç¤Ê¤¤¤«¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Ê¬¤±Êý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿§¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿§¤«°Å¤¤¿§¤«¤À¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¿§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡×¡Ö°Å¤¤¡×¤ÎÄêµÁ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖA¤«B¤«¡×¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤Ê¬¤±Êý¤Ê¤Î¤«µ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡¢¶â»ý¤Á¤«ÉÏË³¤«¤À¡£ÉÏË³¤È¤Ï¡¢¶â»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÏË³¤Ç¤Ï°ìÀ¸¼«Ê¬¤Î²È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÉÏË³¤Ï¶â»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ï¶â»ý¤Á¤«ÉÏË³¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¶â»ý¤Á¤ÎÄêµÁ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¡¢¶â»ý¤Á¤È¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢9000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÏÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢9000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Ï½½Ê¬Çã¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤Ï°ìÀ¸¶â»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÉÏË³¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÉÏË³¤«¤é°ìÂå¤ÇÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×
ÆóÊ¬Ë¡¤òµ¿¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆóÊ¬Ë¡¤ÎÏÀË¡¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁªÂò»è¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤ÏÌÀ³Î¤«
¢ÁªÂò»è¤ÏËÜÅö¤Ë2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ê3¤ÄÌÜ¡¢4¤ÄÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ë
£ÁªÂò»è¤Ï¡¢À¼Á¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«
Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢³Î¤«¤Ë2¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ë¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¶¹¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Êª»ö¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¾¡¼ê¤ÊÏÀÍý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡Û¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡©¡¡¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡¡Éî¿«¤¹¤ë¤Ê¡×
Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ã¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡×¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤¹¤êÂØ¤¨¡×¤ò¹ªÌ¯¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£´ú¿§¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤êÂØ¤¨¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ÁÀª¤¬ÉÔÍø¤À¡×¡ÖµÄÏÀ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ÎÍÈ¤²Â¤ò¼è¤ê¡¢µÄÏÀÁ´ÂÎ¤ò¼«Ê¬¤ËÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÄÏÀ¤ÎÌÜÅª¤òÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òËÉ»ß¤·¡¢ÏÃ¤òµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ²Ì¤Î²·¤ò±Ä¤àÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çä³ÝÂå¶â¤¬500Ëü±ß¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡¢Çä³ÝÂå¶â¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡Ö¤½¤í¤½¤í¤¿¤Þ¤Ã¤¿Çä³Ý¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£º£¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤À¤Ã¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×
ÅÄÃæ¡Ö1¥«·î¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊ§¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
ÎëÌÚ¡ÖËÜÅö¤ËÊÖ¤¹¤Î¤«¡©¡¡¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÊÝ¾Ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅÄÃæ¡Ö²¿¤À¤È¡ª¡¡»ä¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡£»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡¡»Ò¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¡ª¡¡¥ª¥ì¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×
ÅÄÃæ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤À¡£ËÜÅö¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÊÝ¾Ú¤Ê¤É¼è¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤í¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®ÍÑÂè°ì¤Ç20Ç¯´Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¡£Éî¿«¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÁÊ¤¨¤ë¤¾!!¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤½¤ì¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡×
ÅÄÃæ¡Ö¼Õ¤Ã¤ÆºÑ¤àÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤ÆÉî¿«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤Þ¤Ç¤«¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡£¤É¤¦Íî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×
ÎëÌÚ¡ÖÍî¤È¤·Á°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¡×
ÅÄÃæ¡Ö²¿¤¬Âç¤²¤µ¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¥¥ß¤Ï¼Õ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ä¤òÉî¿«¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢»ä¤¬Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤«¤é¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
ÎëÌÚ¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Á¤ÏÇä³Ý¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×
ÅÄÃæ¡Ö²¿¤À¤È¡ª¡¡¿Í¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤ÆÉî¿«¤·¤Æ¡¢¼Õ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Àå¤Îº¬¤â´¥¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤«¡£ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
ÅÄÃæ¡ÖÇä³Ý¶â¤ÏÊ§¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çä³Ý¶â¤ò²ó¼ý¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¤¢¤ë¤È¤Ê§¤¤¤ÎºÅÂ¥¤Ê¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÅÓÃæ¤ÇÍÈ¤²Â¤ò¼è¤ê¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¹¶¼éµÕÅ¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Çä³Ý¶â¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏËÉÀï°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹¶¤á¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ìÅÀÆÍÇË¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Çä³Ý¶â²ó¼ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»Ò¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤òÂª¤¨¡¢¤¢¤¿¤«¤âÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¤´¤È¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹¶¤á¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÏÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤ò¤½¤Î°ìÅÀ¤ËÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡Ö»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÈ¤²Â¼è¤ê¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë
¤µ¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤¹¤êÂØ¤¨¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÍÈ¤²Â¼è¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡Ö²¿¤À¤È¡ª¡¡»ä¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡£»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡¡»Ò¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¡ª¡¡¥ª¥ì¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö²¿¤ò´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÊ§¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ´ÊÝ¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡¢ÊÝ¾Ú¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÅö¤ËÊ§¤¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
ÅÄÃæ¡Ö²¿¤À¤È¡ª¡¡¥ª¥ì¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡×
ÎëÌÚ¡Ö¥¥ß¤Ï»ÙÊ§´üÆü¤ò²á¤®¤Æ¤âÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤¦»ä¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤Þ¤µ¤é±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤¢¡¢Áá¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
ÅÄÃæ¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÂå¶â¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸¶ç¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤¨¡ª¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÏÀÅÀ¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÍÈ¤²Â¡×¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¸ÀÍÕ¿¬¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êª»ö¤Ï¡¢¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Ï«ÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤êÂØ¤¨¤è¤ê¤â¡¢ÏÀÅÀ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤Èµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¡ÖÇä³Ý¶â¤òÊ§¤¦¤«ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃ«¸¶ À¿ ¡§ ÊÛ¸î»Î¡Ë