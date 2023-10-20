Å·Î¶¸»°ìÏº¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¿´Â¡¼ê½Ñ¹ðÇò¡¡ÉÂËâ¤òà´°Á´£Ë£Ïá¤·¡ÖËèÆü¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¶Ú¥È¥ì¡×¡¡
¡¡£²£°£±£µÇ¯£±£±·î£±£µÆü¤Ë°úÂà¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¤³¤ÈÅ·Î¶¸»°ìÏº¡Ê£·£³¡Ë¤¬¡¢¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò£±£¹Æü¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö´Ä¼´ÄÇ°¡Ã¦±±¤ËÈ¼¤¦ÀÔ¿ñ¾É¡¦ÀÔ¿ñ´É¶¹ºõ¾É¡×¤Î¤¿¤á¡¢ºòÇ¯£¹·î¤«¤éÌó£±£°¤«·î¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ£¶·î¤ËÂà±¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸·î£±£µÆü¤ËºÆÆþ±¡¡£Æ±£²£¸Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¿´Â¡¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ£¹·î£±£¹Æü¤ËÂà±¡¡£¸½ºß¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ó¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¤Þ¤¿¤â¤äÅ·Î¶¤¬ÎÏ¤º¤¯¤ÇÉÂËâ¤òà´°Á´£Ë£Ïá¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£¶·î¤ËÂà±¡¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é£¸·î¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¡£¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£¹·î¤ËÂà±¡¤·¤¿
¡¡Å·Î¶¡¡¥·¥ã¥Ð¤Ë½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Æþ±¡¤À¡£²¶¤Ï£²¡Á£³Æü¤Î¸¡ºº¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¿´Â¡¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ£±£°Æü¸å¤ËÅ¾±¡¡££±¤«·î¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂà¶þ¤Çµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£
¡¡¡½¡½¤¨¤Ã
¡¡Å·Î¶¡¡¿´¼¼ºÙÆ°¤«¤é¤¯¤ë¿´ÉÔÁ´¤Îµ¿¤¤¤ÇÆþ±¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Å¾±¡Àè¤Ç¤Ï¿´Â¡¤Î¿´¼¼¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤ËÊÑ¤Ê¿®¹æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µÉô¤ò¾Æ¤ÀÚ¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡££³¡Á£´¤«½ê¤ÏÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡££³»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¼ê½Ñ¸å¤Ï¥°¥Ã¥¹¥êÌ²¤ì¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤È¿¼¤¯Ì²¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÃ±¤ËËã¿ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡¡½¡½¤Þ¤µ¤«¿´Â¡¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä
¡¡Å·Î¶¡¡²¶¤â¶Ã¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤À¤±¤ÉÁêËÐ¤Ç£³¾¡£³ÇÔ¤È¤«£·¾¡£·ÇÔ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ê¿µ¤¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤¿¤Î¤«¤â¤Ê¡£
¡¡¡½¡½¤½¤·¤ÆÌµ»öÀ®¸ù¤·¤Æ¼«ÂðÎÅÍÜ¤Ë»ê¤ë
¡¡Å·Î¶¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¸µµ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÉÂµ¤¤¬Â¿¤¤ÃË¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¤³¤³¤Þ¤Ç³«¤Ä¾¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ê¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹À¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤è¡£¤½¤ì¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖËÜÍè¤Î²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡££±£³ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î°Õ¼±¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ÉÂ¼¼¤Ç¡ÊÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ë»î¹ç¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡¡½¡½ºÆÆþ±¡Ãæ¤Ï
¡¡Å·Î¶¡¡¶¥ÇÏ¤ÏÆþ±¡Ãæ¡¢£±²ó¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥³¥ó¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç²¶¤âÅ¬Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºÇÂç¤ÎÇÔ°ø¤ÏÅì¥¹¥Ý¤¬ÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¡½¡½¡Ä¡Ä
¡¡Å·Î¶¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»°ÅÓ¤ÎÀî¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡Ê¸Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤À¡£²¶¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤é¡¢²£¤Ë¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÊÄáÅÄ¤µ¤ó¡á¸Î¿Í¡Ë¤¬¡Ö¸»¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤À¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¸å¤í¤«¤é¥°¥ì¡¼¥È¾®¼¯¤¬²¶¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ý¥ó¤È²¡¤¹¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¥¢¡¼¥à¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÇÀî¤ÎÃæ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¡£¡Ö¥É¥Ü¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¤¿¤Ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½£±£±·î£±£¹Æü¤Ë¤Ï¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂè£³²óÎ¶º²ÇÕ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¡×¤òË¬¤ì¤ë¡£À¸¤Î²ñ¾ì¤Ï£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤À
¡¡Å·Î¶¡¡²¶¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤Õ¤À¤ó¿·ÌÚ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£
¡¡¡½¡½º£¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ï
¡¡Å·Î¶¡¡ËèÆü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê£³£µ£°¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êâ¹Ô´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¶Ú¥È¥ì¤â£³£°Ê¬¤º¤ÄÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¡¡¡½¡½¡ÖÅ·Î¶¤µ¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤
¡¡Å·Î¶¡¡ÀäÂÐ¤Ë¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£°ìÆü°ìÆü¤ò²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Â¤ê¤Î½©¤¬É¬¤ºÍè¤ë¡£²¶¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ·Î¶¸»°ìÏº¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£