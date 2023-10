『ウィロー』ワーウィック・デイヴィスがシリーズの配信を終了したディズニーを非難

今年5月、Disney+(ディズニープラス)で40作以上のドラマシリーズがライブラリから一斉に削除され、その中に含まれていたドラマ版『ウィロー』に主演したワーウィック・デイヴィスが、ディズニーを非難している。

1988年に公開されたファンタジーアクション映画『ウィロー』のドラマ版は、2022年11月にディズニープラスでリリース開始に。映画からは主役を演じるワーウィックのほか、ソーシャ役のジョアンヌ・ウォーリーも続投してファンを喜ばせたが、配信開始から約3ヶ月でシーズン1をもって打ち切りが決定。デビューから半年ほどで、ディズニープラスのライブラリからも削除される運命を辿る形となった。

I meet lovely people on a daily basis who are fans of #Willow, who are the reason the @DisneyPlus Series was made. Please tell me @WaltDisneyCo, what do I say to these subscribers when they ask why they can’t watch the series any more? #embarrassing pic.twitter.com/tUu9gstkbS

- Warwick Davis (@WarwickADavis) October 14, 2023