全世界を熱狂させたメガヒットシリーズ『ハンガー・ゲーム』シリーズ最新作にして前日譚にあたる映画『ハンガー・ゲーム 0』の日本公開日が2023年12月22日(金)に決定した。あわせて場面写真も一挙公開となった。

反乱を起こした12の地区を戒めるため、毎年各地区から少年少女が1名ずつ選ばれ、最後の1人になるまで殺し合いを行なう究極のサバイバル、“ハンガー・ゲーム”。全世界1億部を突破した同名ベストセラー小説を映画化し、全世界4,200億円を記録した世界的メガヒットシリーズ最新作は『ハンガー・ゲーム』でジェニファー・ローレンスが演じたカットニス・エバディーンがプレイヤーとして志願する64年前の物語だ。ドナルド・サザーランドが演じたコリオレーナス・スノーが独裁者として大統領になる数十年前にあたる。

場面写真では、18歳の教育係の少年コリオレーナス・スノー(トム・ブライス)と第12地区の贄の少女ルーシー・グレイ・ベアード(レイチェル・ゼグラー)を中心に、ヘッド・ゲームメーカーのヴォラムニア・ゴール博士(ヴィオラ・デイヴィス)、ゲーム考案者のキャスカ・ハイボトム(ピーター・ディンクレイジ)、ゲーム司会者のラッキー・フリッカーマン(ジェイソン・シュワルツマン)などの“ゲーム側”のキャラ クターの姿がお披露目。そして、スノーの従姉タイガレス・スノー(ハンター・シェイファー)、スノーの同級生セジャナス・プリンツ(ジョシュ・アンド レス・リベラ)といった“スノー側”のキャラクターも。第10回ハンガー・ゲームを取り巻く、個性溢れる登場人物達の姿も明らかとなる。

© 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

スノーの赤い制服やルーシーの衣装なども印象的だが、闘技場、プレイヤー、第12地区、テレビ、兵士などの『ハンガー・ゲーム』感溢れるシチュエーションも見受けられ、今まで以上にダークでエレガントなディストピア感が増した、新たなゲームに期待が高まる場面写真となっている。

© 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved. © 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

主演を務めるのは、『ロビン・フッド』で映画デビューし、TVドラマなどでも活躍するトム・ブライス。ヒロイン役には、『ウエスト・サイド・ストーリー』で映画デビューし、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞したレイチェル・ゼグラーが起用された。さらに、『フェンス』でアカデミー賞®助演女優賞を受賞したヴィオラ・デイヴィス、「ゲーム・オブ・スローンズ」でゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞したピーター・ディンクレイジ、ウェス・アンダーソン監督作品常連組のジェイソン・シュワルツマン、「ユーフォリア/EUPHORIA」で高く評価されたハンター・シェイファー、『ウエスト・サイド・ストーリー』で注目を集めたジョシュ・アンドレス・リベラなど、ベテランから若手まで多彩なキャストが集結した。

監督は『アイ・アム・レジェンド』『ハンガー・ゲーム』シリーズのフランシス・ローレンスが務め、脚本は『マクベス』『アサシン クリード』のマイケル・レスリー、『リトル・ミス・サンシャイン』『ハンガー・ゲーム 2』のマイケル・アーントが手がけた。原作は 『ハンガー・ゲーム』シリーズのスーザン・コリンズが書き下ろしている。