¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¤ª¤Ã¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿14Ç¯Á°¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÈ¿¶Á¡Ö½é¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥é¥ó¥É¤Î¥µ¡¼¥ä¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿14Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌµ²Ã¹©¤Ê¤Î¤Ë¡×
¡¡¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö14Ç¯Á°¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤ï¤¿¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ÉÎÓÂç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤Î²£¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë13ºÐ¤Î¥µ¡¼¥ä¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤é¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¾Ð´é¤À¤¬¡Ö´ÇÈÄ¤ÎÉ½µ´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ°à¤¨¤¿µ²±¤¢¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½é¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥í¥ó¥°¤ÏÁ´Á³°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤à¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡ÖËÜÅö¤À¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@sa___yaah¡Ë