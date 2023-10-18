DJ KOO¡¢¡È±Ê±ó¤Î»Õ¾¢¡É¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î»Å»ö¤òÊó¹ð¡ÖBIG RESPECT!!!¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TRF¤ÎDJ KOO¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û64ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢DJ KOO¤È¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ã¤¤
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¾®¼¼¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö DO DANCE¡ª¡ª¤¤¤Ä¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤â¾®¼¼¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊõ¸Ë¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿KOO¤Ï¡¢¾®¼¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¿¨¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤È»É·ã¤Ï¥Û¥ó¥ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡±Ê±ó¤Î»Õ¾¢¤À¤Ê¤¡¡¡BIG¡¡RESPECT!!!¡×¤È¾®¼¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤ÎÇ°¤òKOO¤é¤·¤¯¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¡¢´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÂçÊª¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»Õ¾¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖDJ KOO¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷dj_koo1019¡Ë