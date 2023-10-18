¡Ö¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¡È¤¤¤¿¤º¤é¤Î¿À¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¥í¥¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥¡Ù¡£ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÇµÏ¿Åª¤Ê¿ô»ú¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆCBR¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å3Æü´Ö¤Ç»ëÄ°¼Ô1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË
¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹Á´ÌÌÀïÁè¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¡©
¡Ø¥í¥¡Ù¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥±¥ô¥£¥ó¡¦R¡¦¥é¥¤¥È¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÍ½¹ð¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹ÀïÁè¤¬ÉÁ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆDen of Geek¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç"ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹ÀïÁè"¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤²¿¤«¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡×
·ë¶É¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀ©ºîÂ¦¤Ï¡Ö¥í¥¤È¥·¥ë¥ô¥£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÐÎ©¤È¤¤¤¦¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼B15¤ÈTVA¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥á¥Ó¥¦¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢TVA¡Ê»þ´ÖÊÑ°Û¼èÄù¶É¡Ë¤Ç¤Ïº£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£TVA¤ÎÁ´°÷¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉµÞ¿ÊÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£TVA¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÊÑ°ÛÂÎ¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¥í¥¤¬¥á¥Ó¥¦¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é²¿¤«¤éÏÃ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÏMCU¤ËÂç¤¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç»Ï¤á¤¿Êª¸ì¤À¡×
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê¡Ø¥¯¥ê¡¼¥É¡¡²á¹ó¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ë±é¤¸¤ëÀ¬Éþ¼Ô¥«¡¼¥ó¤ÎÊÑ°ÛÂÎ¤Ç¤¢¤ë"ºß¤êÂ³¤±¤ë¼Ô¡ÊHe Who Remains¡Ë"¤Ï¡¢¡Ø¥í¥¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÅÐ¾ì¡£MCU¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡õ¥ï¥¹¥×¡§¥¯¥¢¥ó¥È¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ç1900Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÈ¯ÌÀ²È¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÊÑ°ÛÂÎ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥ó¤ÎÊÑ°ÛÂÎ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï·ÚÈÈºá¤ÎË½¹Ô¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢º£·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËË¡Äî¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬Èà¤ÎË¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²¾Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÈà¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥«¡¼¥óÌò¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂáÊáÁûÆ°¤Ï¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«
¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄÉ²Ã»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´6ÏÃ¤Î¡Ø¥í¥¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Loki executive producer Kevin Wright reveals that the second season of the Disney+ series almost featured a "full-on multiversal war." https://t.co/HePpSGJ2xu pic.twitter.com/QeXFrJVyv6
- CBR (@CBR) October 16, 2023
»²¹Í¸µ¡§ÊÆCBR