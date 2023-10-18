¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë3¡Ù¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¡©¡¡´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÀèÆü¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢NFL¥«¥ó¥¶¥¹¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¡£´ÆÆÄºî¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë3¡Ù¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡¢Û£Ëæ¤ËÅú¤¨¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥È¥é¥Ó¥¹¤ÎÊì¿Æ

¡¡¤³¤ÎÅÙ¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤¬The Wrap¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¥À¥º¥é¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÈMCU¡¢Æó½Å¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ÉÊú¶¯¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£

¡¡¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î1Æü¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç±é¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¤½¤ÎºÊ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ÇÂè3ÃÆ¤Ë¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÎø¿Í¤È±½¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëNFL¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤ä¥Ò¥å¡¼¡¢¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬°ì½ï¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î½Ð±é¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£