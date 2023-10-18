¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î¾¾°æÎèÆà¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤à»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¶âÈ±ÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾°æÎèÆà¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤Î¾¾°æÎèÆà¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¤â¤¦1Ëç
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹Â³¤¤¤Æ¤ë¤è¡ª¡¡ÂÎ¤¬¤À¤ó¤À¤óÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë³Ú¤·¤µ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾¾°æ¡£Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¾¾°æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¾°æ¤ÏÀèÆü¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¶â¿§¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤È¹õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ä¤½¤¦¤À¤«¤éÂÎ¤Ë¸ú¤¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Ê¤ó¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¶âÈ±¡ª¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¶âÈ±ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ±¿§¤ÈÈ©¤Î¿§¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Æ¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö¾¾°æÎèÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷¡Ë