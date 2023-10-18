¡ÖºÇ¾å¤â¤¬»Ë¾å1ÈÖ°Å¤¤¿§¡×¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Î¹õÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹õÈ±¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤À¤Ã¤¿ºÇ¾å¤â¤¬
¡¡¡ÖºÇ¾å¤â¤¬»Ë¾å1ÈÖ°Å¤¤¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ºÇ¾å¡£¡Ö¹õÀ÷¤á¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¸Â¤ê¤Ê¤¯¹õ¤Ë¶á¤¤¿§¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëºÇ¾å¤À¤¬¡¢¡ÖÃ¯¡©¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹ ¾Ð¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¡£¡£¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤Ë¿Ò¤Í¤ëºÇ¾å¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡¶âÈ±¤â¤â¤¬¤Á¤ã¤ó¤¤¤¤¤±¤É¡¢¸µ¤Î´é¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¡Ö°Å¤¤¿§¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¹ç¤¦¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖºÇ¾å¤â¤¬¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mogatanpe¡Ë