¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù±Ñ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¡¢¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½ª·ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºÇ¿·ºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØThe Boy and the Heron¡Ù¤Î¿áÂØ¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Àー¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¥È¥ê¥í¥¸ー¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥ëー¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ーÌò¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡¢¡ØTHE BATMAN－¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó－¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤À¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢µÜºê½Ù¤¬¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù¡Ê2013¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦âÃ¿Í¤¬ÁÂ³«Àè¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÁ¸±³è·à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£âÃ¿Í¤ÎÉã¡¦¾¡°ì¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤ò¥Ùー¥ë¡¢âÃ¿Í¤¬ÁÂ³«¤·¤¿²°Éß¤Ë¤¤¤ëÀÄ¥µ¥® / ¥µ¥®ÃË¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ò¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢²°Éß¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤Ð¤¢¤ä¡×¤Î1¿Í¡¢¥¥ê¥³¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤ò¥Ô¥åー¡¢âÃ¿Í¤ÎÊì¤ÎÂçÇìÉã¡Ê²ÐÌîÀµÊ¿¡Ë¤ò¥Ï¥ß¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬¥¤¥ó¥³Âç²¦¡ÊÔ¢Â¼È»¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¸¥§¥ó¥Þ¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬âÃ¿Í¤Î·ÑÊì¡¦²Æ»Ò¡ÊÌÚÂ¼²ÂÇµ¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥Ç¥Õ¥©ー¤¬Ï·¥Ú¥ê¥«¥ó¡Ê¾®ÎÓ·°¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÎÊ¡¸¶¤«¤ì¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ò¥ß¡Ê¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥ë¥«¡¦¥Ñ¥É¥ô¥¡¥ó¤¬¼ç¿Í¸øâÃ¿Í¡Ê»³»þÁï¿¿¡ËÌò¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤«¤é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤Þ¤Ç¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£
¥Ùー¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004¡Ë¤ÇÌÚÂ¼¤¬¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÃ´Åö¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥Ï¥¦¥ë¤Î±Ñ¸ìÈÇ¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ùー¥ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¿¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿´Ø·¸À¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ß¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¸¥çー¥«ーÌòÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥¿ーÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ï»öÁ°¤ÎÀëÅÁ¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤°ÛÎã¤ÎÀëÅÁÀïÎ¬¤ò¼è¤ê¡¢2023Ç¯7·î14Æü¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸ø³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2023Ç¯10·î¸½ºß¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï84²¯4000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ³°¤Ç¤Ï9·î7Æü¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥¤¥È¥¬¥é¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯±Ç²èº×¡¢¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢BFI¥í¥ó¥É¥ó±Ç²èº×¤Ê¤É¤ÇÂ³¡¹¤È¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥³¥¯¥ê¥³ºä¡Ù¡Ê2011¡Ë°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±ÇÛµë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëGKIDS¤Î¤â¤È¡¢12·î8Æü¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤Æ¾å±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È¡£
Source:Deadline