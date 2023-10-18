¤Þ¤ë¤Ç½÷ÀÈÇ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯!?ÏÃÂê¤Î¥Í¥È¥Õ¥ê´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤¬À¤³¦1°Ì¤Ë¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¼ç±é¡¢ÏÃÂê¤ÎNetflix´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡Ù¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤¬¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×10¡Ê10·î9Æü¡Á10·î15Æü¡Ë¤Î±Ç²è¡¦Èó±Ñ¸ìÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤´ÏÓ¤Î¸µÍ×¿Í·Ù¸î°÷¥ª¥¯¥¸¥å¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡Ë¤¬¿ÆÍ§¤ÎµØ¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤¹¤ëÉü¤·¤å¤¦·à¡£ºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¡¢¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¯¥¸¥å¤ÈÆ±µéÀ¸¥Á¥§¡¦¥ß¥Ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥ß¥Ë¤Ï¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÆÍ§¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥ª¥¯¥¸¥å¤ÏÈþ¤·¤¯ÁÔÀä¤ÊÉü¤·¤å¤¦·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÎø¡¢ÃÇ¸Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó¤ä¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥ê¥à¤¬¶¦±é¡£¡ØTHE CALL¡¿¥¶¡¦¥³¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¿ô¤ÎÃË¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»àÆ®¤Ê¤É¡¢¤½¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ëÉü¤·¤å¤¦·à¤Ë¡¢½÷ÀÈÇ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëËÜºî¡£10·î6Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Á°½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì3°Ì¤òµÏ¿¡£2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É17¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢89¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë