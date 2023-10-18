ÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤¤ËÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×Ìµ°Õ¼±¤Î±éµ»ÈëÏÃ¡¡¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£°æÎ´Ê¸¡¢¥¿¥«¥Ï¥¿½¨ÂÀ´ÆÆÄ¤¬17Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÂçºå¾ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆóµÜÏÂÌé¤é
¡¡ËþÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÆóµÜ¤¬¡ÖÊ¿Æü¤Î¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Ë¤³¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º£°æ¤Ï¡Ö»£±ÆÆóÆü¤Ç¡¢¤¤ç¤¦²ñ¤¦¤Î¤¬»°²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Èº£°æ¤Ïº£ºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ï¡ÖÌò¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°áÁõÈï¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡Ä??¡×¤ÈÁÇºà¤ä¼Á´¶¤Ê¤É¤Þ¤ë¤Ç¿§°ã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤µ¤¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÎ¤«¤é¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤·¡¢¸½¾ì¿ô¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Ê´Ä¶¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£°æ¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´Ë«Èþ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥«¥Ï¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤¤ËÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉÂ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤äºîÉÊ¤Î¿Ä¤ò¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤ÉÍ×½ê¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¡¢¥Ñ¥¡¤ÈÅÇ¤¯¡£ÇÐÍ¥Éô¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìµ°Õ¼±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¥¿¥«¥Ï¥¿´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£°æ¤¬¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¥·¡¼¥ó¤âÂ©»ß¤á¤Æ¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÆóµÜ¤ËÄûÀµ¤µ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂåÉ½¤·¤ÆÆóµÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸ø³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ç¤È¤ß¤æ¤¤È¤Î´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤ä¿Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬70ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Îø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÆóµÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸ç¤È¡¢ÇÈÎÜ±é¤¸¤ë·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿½÷À¡¦¤ß¤æ¤¡£2¿Í¤ÎÎø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¼Â´¶¤¹¤ë¡È²ñ¤¦¤³¤È¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¯¡£