¡ÖÂç±ü¡×Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¸¶ºî¤Þ¤Þ¡ª¹õÌÚ¤¬¹õÌÚ¤¹¤®¤ë
¡¡NHK¥É¥é¥Þ10¡ÖÂç±ü Season2¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Ë°åÎÅÊÔ¡¦Âè13ÏÃ¡Ê10/17ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤ÎÌ¡²è¡ÖÂç±ü¡×¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢3Âå¾·³¡¦²È¸÷¤Î»þÂå¤«¤éËëËö¡¦ÂçÀ¯Êô´Ô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃË½÷¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¹¾¸Í¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤òÉÁ¤¯¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏµÈ½¡¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À¼ã¤°å»Õ¤¿¤Á¤¬ÀÖÌÌá×áì¤ÎËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë°åÎÅÊÔ¤È¡¢ËëÉÜ¤Î¿Í¡¹¤¬¡È¹¾¸Í¾ëÌµ·ì³«¾ë¡É¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëËëËöÊÔ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè13ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÌÌá×áì¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÅ÷ÀÜ¼ï¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âç±ü¤Î½÷¤¿¤Á¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ¾Â¡ÊÂ¼±«Ã¤¹ä¡Ë¤Ï»àºá¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡ÊÎëÌÚ°É¡Ë¤ÏÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÖÌÌá×áìËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬Èá»´¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤é¤òÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚ¡Ê¶ÌÃÖÎè±û¡Ë¤Ï¡¢Âç±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï±«¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ë¤âÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¹õÌÚ¤ÎÈáÄË¤ÊØÖÓ¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸¶ºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢Ä¹¤¤¤Î¤Ë°ì¸À°ì¶çÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·ìÆùÄÌ¤Ã¤¿À¸¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤Ç¡¢¶«¤Ó¤ÇÊ¹¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ßºî²è²á¤®¤ë¶ÌÃÖÎè±û¤µ¤ó¤Î¹õÌÚ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡Ä¡Ä¡×¡ÖÀ¤µª¤ÎÌ¾±éµ»¡¢Ì¾±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹õÌÚ¤Ï¸¶ºî¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ÌÃÖ±é¤¸¤ë¹õÌÚ¤¬¹õÌÚ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Êº£°æÍ¥¡Ë