¾åÀî³°Áê¡¢¥¬¥¶ÉÂ±¡ÇúÈ¯¤Ë¡Ö¶¯¤¤Ê°¤ê¡×¡¡»öÂÖ¤ÎÁá´üÄÀÀÅ²½¤Ø¿ÔÎÏ¶¯Ä´
¡¡¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤Ï18Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉÂ±¡¤Ç17Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇúÈ¯¤ÇÂ¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Öºá¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ»ÔÌ±¤ËÂ¿Âç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡£ÉÂ±¡¤ä°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶õÇú¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëÉé½ý¼Ô
¡¡¾åÀî»á¤ÏÃÌÏÃ¤Ç¡¢ÇúÈ¯¸¶°ø¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹ñºÝË¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»öÂÖ¤òÁá´ü¤ËÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤è¤¦³Æ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÇúÈ¯¸¶°ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥àÀ»Àï¡×¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬¸í¤Ã¤ÆÃåÃÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÂ¼ÈøÅ¯¡Û