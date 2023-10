クリストファー・ノーラン監督作、「原爆の父」として知られるロバート・オッペンハイマーを描いた映画『オッペンハイマー』が、2023年11月21日より海外で4K Ultra HD、Blu-rayの販売とデジタル配信を開始することがわかった。日本での上映が決まらぬまま、海外ソフトリリースを迎えることとなった。

『オッペンハイマー』は2023年7月21日に米公開され、同日の『バービー』と共に世界興収を盛り上げた。この映画は全世界で9億4,200万ドルを売り上げた。

3時間を超える映像特典を収録。ノーラン監督をはじめとする製作関係者へのインタビューや舞台裏映像を収めた70分以上に及ぶメイキング作品『The Story of Our Time: The Making of Oppenheimer』も含まれる。

ファンの間では日本での劇場上映も待望されているが、現時点で情報は得られていない。

