ÌÀÆü¤Î¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡ÙÀ¤³¦¶²¹²¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¿Í¤¬²ò¸Û¡¡²ñ¼Ò¤È·àÃÄ°÷¤Î¡ÈÅí¿§ÁèµÄ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡¡¼ñÎ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè3½µ¡ÖÅí¿§ÁèµÄ¤ä¡ª¡×¡ÊÂè14²ó¡Ë¤¬10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡ÎÓÉôÄ¹¡Ê¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡Ë¤ËÃ²´ê½ñ¤òÅÏ¤¹ÂçÏÂÎé»Ò¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤ÈµÌ¥¢¥ª¥¤¡ÊÍãÏÂ´õ¡Ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®ÀâÂè109ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÈÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²Î¼ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¡ÈÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¢£Âè14²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡À¤³¦¶²¹²¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢USK¤ÎÄÂ¶âºï¸º¤È¿Í°÷ºï¸º¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£°ìÉô¤Î³ÚÃÄ°÷¤È¿·¿Í¤Î·àÃÄ°÷¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºùÄíÏÂ´õ¡ÊÊÒ»³Í§´õ¡Ë¤Ï·àÃÄ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÂçÏÂÎé»Ò¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤ÈµÌ¥¢¥ª¥¤¡ÊÍãÏÂ´õ¡Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¡£¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼Ò¤È·àÃÄ°÷¤Î¡ÖÅí¿§ÁèµÄ¡×¤Ë¥¹¥º»Ò¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£