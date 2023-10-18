Âè2»ÒÇ¥¿±¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¢ÊóÆ»¤ËÇÛÎ¸µá¤à¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¡Ê42¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÂè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡Ö»ä¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»º¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë½¼Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÇÛÎ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¡¡ÂìÀî¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¤ª»Å»ö¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Î°Ù¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¡¦ÊóÆ»¡¦³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¡Ö»ä¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»º¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤«¤´ÇÛÎ¸Äº¤¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö2020Ç¯¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ºÝ¡¢»äÃ£¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¹´¤é¤º¡¢í´í°¤Ê¤¯Ä¹ÃË¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç¤â³Ø¹»¤ò´Þ¤á»Ò¶¡¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡Ã£¤¬¼«¤é¾Íè¤òÁªÂò¤·Êâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿ÂìÀî¡£¡Ö¤É¤¦¤«º£¸å¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë½¼Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²òÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Íâ20Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£º£·î15Æü¤ËÂìÀî¤ÏJ¡¾WAVE¡ØNX NIPPON EXPRESS SAUDE¡ª SAUDADE¡Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å5¡§00¡ËÆâ¤ÇÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£11·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£