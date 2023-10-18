ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤é¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡²»³Ú¤ÏRADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
¡¡Âè36²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê10·î23Æü¡Á11·î1Æü¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤È¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉÙÌ¾Å¯Ìé´ÆÆÄºî¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡¢¿¹»³³«¼¡¡¢Ã¤Ì¦Ëþ¼¡Ïº¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ²»³Ú¤ò¡¢RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¾¾ºÚÆà¡ß¾¾ÅÄÎ¶Ê¿W¼ç±é¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ÉÙÌ¾´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔÂè2ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢º´ÅÏÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿²áµî¤È±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬¿·±Ô´ÆÆÄ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Biennale College Cinema 2018¡¾2019¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÌç9ºîÉÊ¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤«¤éÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â±Ç²è²½¤Î´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£´ë²è¤«¤é5Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¸ø¼°½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º´ÅÏÅç¤Î¶â»³À×ÃÏ¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡Ê¾®¾¾¡Ë¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£½÷¤Ë¤Ï²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£½÷¤Ï¡¢À¶ÁÝ°÷¤Î½÷À¥¥¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢²È¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¢¥«¤È¥¯¥í¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½÷¤Î»Ò¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤½÷¤Ï¥ß¥É¥ê¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥¥¤¤È°ì½ï¤ËÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¥ß¥É¥ê¤Ï¤½¤³¤Ç·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃË¤â¤Þ¤¿Ì¾Á°¤È²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ê¤ÈÃË¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢¾®¾¾¤È¾¾ÅÄ¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿½÷¡Ê¾®¾¾¡Ë¤ò½õ¤±¤ë¶â»³À×ÃÏ¤ÎÁÝ½üÉØ¥¥¤Ìò¤ËÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¤ÎÆ©Ìò¤ËÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡£Ææ¤Î¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¥à¥é¥µ¥Ìò¤ËÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡£¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤Î¶¹´Ö¤ÎÈÖ¿Í¤ò¤¹¤ë´ÛÄ¹Ìò¤ËÅÄÃæÞ£¡£Æ©¤ÎÊì¿ÆÌò¤ËÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢à¥¡Ê¤¿¤À¤ì¡Ë¤¿ÃËÌò¤ò¥À¥ó¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡¢Ç½³Ú»ÕÌò¤ò½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¥·¥ÆÊýÊõÀ¸Î®Ç½³Ú»Õ¤ÎÃ¤Ì¦Ëþ¼¡Ïº¤¬Ã´Åö¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¼î¶Ì¤ÎÉ½¸½¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¿ÀÈë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ·àÃæ²»³Ú¤Ï¡¢RADWIMPS¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¸ø³«¡£