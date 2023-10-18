¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡ÙÂè4ÏÃ¡¡¡È¹¦ÌÀ¡É¸þ°æÍý¤È¡ÈKABEÂÀ¿Í¡ÉµÜÀ¤Î°Ìï¤¬MC¥Ð¥È¥ë¤Ç·ãÆÍ¡ª
¡¡¸þ°æÍý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬º£Ìë18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¹¦ÌÀ¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤ÈKABEÂÀ¿Í¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡Ë¡¡¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡ÙÂè4ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»°¹ñ»þÂå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤¬¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤ÇÅ¾À¸¤·¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¡¦·î¸«±Ñ»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊºîÀï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò·³»Õ¤Î¤´¤È¤¯ÀÚ¤êÊø¤·¡¢À®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô160ËüÉôÆÍÇË¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë²ñ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿KABEÂÀ¿Í¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ìÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£½ô³ë¹¦ÌÀ¤Î¡ÖMC¥Ð¥È¥ë¤Ê¤ó¤ÆÃ±¤Ê¤ë¸ý¤²¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯¤Ç´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿KABE¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡ÈKABE¡É¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤ÌÃæ¡¢¹¦ÌÀvsKABE¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¡KABE¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª·Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç±þÀï¤¹¤ë¹¦ÌÀ¡£¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Ç¡¢¹¦ÌÀ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¿Í¤â¤ÎÊ¸´±¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ½Äê¤Ï¥É¥í¡¼¡£ÇòÇ®¤¹¤ë¾¡Éé¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶Âç·¿¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥¢¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡¢10Ëü¥¤¥¤¥Í´ë²è¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£±Ñ»Ò¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥É¡ÊÄ¹²¬Î¼²ð¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¹¦ÌÀ¤ÈÅÒ¤±¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¥É¡£¡ÖËÍ¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¿¥À¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·¯¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Î·³»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¹¦ÌÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¾Ç¤ë±Ñ»Ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ±Ñ»Ò¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÌµ»ö¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£