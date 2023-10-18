¾®¾¾ºÚÆà¡ß¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Ç½³Ú»Õ¤é¤â½Ð±é¡¡·àÃæ²»³Ú¤ÏÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ÈÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡Ë¤¬·àÃæ¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤Ï¡£¡ÙÆÃÊó
¡¡ÉñÂæ¤Ïº´ÅÏÅç¤Î¶â»³À×ÃÏ¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡Ê¾®¾¾¡Ë¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤½÷¤Ï¥ß¥É¥ê¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢À¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¥ß¥É¥ê¤Ï¤½¤³¤Ç·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃË¤â¤Þ¤¿Ì¾Á°¤È²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ê¤ÈÃË¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬¿·±Ô´ÆÆÄ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBiennale College Cinema 2018-2019¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÌç9ºîÉÊ¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤«¤éÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â±Ç²è²½¤Î´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£´ë²è¤«¤é5Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·î23Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÂè36²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¸ø¼°½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿½÷¡Ê¾®¾¾¡Ë¤ò½õ¤±¤ë¶â»³À×ÃÏ¤ÎÁÝ½üÉØ¥¥¤Ìò¤ËÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ËÇº¤à¹â¹»À¸¤ÎÆ©Ìò¤Ë²ÎÉñ´ì³¦¥Û¡¼¥×¤ÎÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢Ææ¤Î¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¥à¥é¥µ¥Ìò¤Ë±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡£
¡¡¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤Î¶¹´Ö¤ÎÈÖ¿Í¤ò¤¹¤ë´ÛÄ¹Ìò¤ËÉñÍÙ²È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÅÄÃæÞ£¡¢Æ©¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ä³¤³°ºî²È¤Î³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡¢à¥¤ì¤¿ÃË¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥À¥ó¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¡¢¤½¤·¤ÆÇ½³Ú»ÕÌò¤Ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¥·¥ÆÊýÊõÀ¸Î®Ç½³Ú»Õ¤ÎÃ¤Ì¦Ëþ¼¡Ïº¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÉ½¸½¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¿ÀÈë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢Ìµ½É¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÍÀÒ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬ÆâÃÏ¤«¤éº´ÅÏÅç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¡¢¶â»³¤Ç²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º´ÅÏÅç¤òË¬¤ì¤¿ÉÙÌ¾Å¯Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¶â»³À×ÃÏ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤àÊèÃÏ¡¢¡ÉÌµ½É¿Í¤ÎÊè¡É¤ÎÂ¸ºß¤«¤éËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÍÀÒ¤ÎÌµ¤¤¿Í¤¿¤Á¡ÉÌµ¹ñÀÒ¼Ô"¤Ï¡¢±ó¤¤²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÁý²Ã¤·¸½ºßÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¼Ò²ñ¤ËµÏ¿¾åÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ìµ½É¿Í¤ÈÌµ¹ñÀÒ¼Ô¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï±Ê±ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Îº²¤Ï¡È×Ç×Ó¤¨¤ëº²¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥Ã¥È¤È¤·¡¢º´ÅÏ¶â»³¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿»³¡¢Æ»Í·¤Î³ä¸Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶â»³¤¬ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î³ä¤ì¤¿Îö¤±ÌÜ¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤ò·Ò¤°½ÐÆþ¸ý¤Ë»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬±Ç²è¤Î¶¯¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£