ロン・ハワード監督による同名人気ファンタジー映画の続編であるドラマシリーズ「ウィロー」(2022-2023)は、シーズン1の完結から5ヶ月と経たないまま、ディズニープラスから削除されてしまった作品だ。少なくとも本記事の掲載時点で、この作品を視聴する方法は存在しない。

映画版からウィロー役として続投した主演のワーウィック・デイヴィスが、この事態にとうとう苦言を呈した。

デイヴィスは、自身のX(Twitter)アカウントにて「私は毎日のように『ウィロー』ファンの皆さんに会っています。彼らこそ、ディズニープラスのシリーズが製作された理由です」とコメント。ウォルト・ディズニー・カンパニーに対して、「なぜもうシリーズを見られないのかと彼らに聞かれたとき、どう答えればいいのか教えてください」と問いかけたのだ。投稿には「#恥ずかしい(#embarrassing)」のハッシュタグも添えられている。

I meet lovely people on a daily basis who are fans of #Willow, who are the reason the @DisneyPlus Series was made. Please tell me @WaltDisneyCo, what do I say to these subscribers when they ask why they can’t watch the series any more? #embarrassing pic.twitter.com/tUu9gstkbS- Warwick Davis (@WarwickADavis) October 14, 2023