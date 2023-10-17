ÃæÅÄ²ÖÆà¡õ¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢¸µÇµÌÚºä46¤¬¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µÇµÌÚºä46¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¡¡ÃæÅÄ²ÖÆà¡õ¾¾Â¼º»Í§Íý¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤â¤¦1Ëç
¡¡ÃæÅÄ¤È¾¾Â¼¤Ï¶¦¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¡£ÃæÅÄ¤Ï2020Ç¯¤Ë¡¢¾¾Â¼¤Ï2021Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÃæÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤È¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾Â¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸Æ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö1´üÀ¸Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤2shot¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÃæÅÄ²ÖÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakadakana_official¡Ë