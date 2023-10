BTSのコンサート映画『BTS: Yet To Come in Cinemas』が、12月1日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。

本作は、2022年10月に釜山アジアド主競技場で約5万人を動員して行われた、BTS(RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOK)のスペシャルコンサートを映像化。2月1日に世界公開された際、日本では2D、ScreenX 、4DX、4DXScreenで上映され、観客動員数100万人を記録した。

「Dynamite」、「Butter」、「Run BTS」、「MIC Drop」、「Yet To Come」など全19のヒット曲と共に、メンバーのステージMCや華麗なパフォーマンス、壮大な花火が打ち上がる様子が収録されている。(今井優)

映画『BTS: Yet To Come in Cinemas』は12月1日(金)より Prime Video にて独占配信開始