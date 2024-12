ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、親子でお揃いを楽しむこともできる「肌側綿フリースチュニックパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミニーマウス/ダンボ/くまのプーさん/101匹わんちゃん/モンスターズ・インク」肌側綿フリースチュニックパジャマ

© Disney

タイプと価格:【メンズ、レディース】4,990円(税込)、【キッズ100〜130】3,490円(税込)、【キッズ140〜150】3,790円(税込)

サイズ:【メンズ】S、M、L、LL、【レディース】S、M、L、LL、3L【キッズ】100、110、120、130、140、150

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

肌側が綿素材で心地いいあったかパジャマ。

ぬくもりたっぷりで寒い夜も快適に眠れます。

メンズ、レディース、キッズの3サイズ展開なのも魅力的!

また、メンズ、レディースのトップスは無地で胸元にキャラクターの刺繍が入りボトムは総柄デザインに、キッズは上下とも総柄の楽しいデザインになっています。

さらにキッズは、ボトムインして上下がボタン連結でき、ボトムの後ろのポケットが前後の目印に。

デザインはメンズが2種類、レディースとキッズが5種類ラインナップされています。

ミッキーマウス(ボーダー)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのパジャマ。

シックなカラーでシンプルに着ることができます☆

© Disney

メンズとレディースの胸元には、カッコよくポーズをきめる「ミッキーマウス」の刺繍入り。

© Disney

キッズは上下ともボーダー柄で統一され、座ったり、手を伸ばしたり、様々な表情をした「ミッキーマウス」の姿が楽しめます!

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

「ミニーマウス」はレディースのみでの展開です。

白×パープルの配色使いがガーリーで可愛い☆

© Disney

胸元には腰に手をあててウインクをしているチャーミングな「ミニーマウス」の刺繍も施されています。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインのパジャマ。

「ダンボ」デザインはレディースとキッズの2サイズ展開!

レディースは水色とネイビーの大人っぽい色使いで、ほっこりと温かみもあります。

© Disney

胸元のポケットにはちょこんと座っている「ダンボ」の刺繍も。

愛くるしい表情にも注目です。

© Disney

キッズはネイビーが基調で、気持ちよさそうに飛んでいる「ダンボ」の姿や、星や羽が総柄であしらわれています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

「くまのプーさん」デザインもレディースとキッズの2サイズ展開です。

レディースはトップスが無地で、ボトムがチェック柄の組み合わせで上下でカラーを揃えているのもオシャレ!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それから胸元には「くまのプーさん」の刺繍があしらわれ、キュートなアクセントに☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

キッズはトップスもボトムもチェック柄に。

チェック柄の上には様々なポーズや表情の「くまのプーさん」の姿が総柄であしらわれ、癒やされます。

101匹わんちゃん

© Disney

『101匹わんちゃん』デザインのパジャマ。

『101匹わんちゃん』はキッズサイズのみ。

水色とブルーの組み合わせがとっても爽やかで、子犬のお顔とダルメシアン柄が愛らしさ満点です☆

モンスターズ・インク

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』デザインのパジャマ。

『モンスターズ・インク』デザインは3サイズ全てで展開されています◎

レディースとメンズはトップスがネイビー、ボトムが濃いグリーンのシックな配色使いに。

© Disney / Pixar

そして胸元には気持ち良さそうに寝ている「サリー」こと「ジェームズ・P・サリバン」と、「マイク・ワゾウスキ」のユニークな刺繍入り!

© Disney / Pixar

キッズは、トップスもボトムも総柄デザインになっています。

劇中のキーアイテムでもあるたくさんのドアに、「ジェームズ・P・サリバン」と「マイク・ワゾウスキ」のアートがグリーン地に映えてインパクトたっぷり☆

パジャマの表側はあたたかなフリース素材になっています。

肌側は肌ざわりのよい綿素材で心地良く、ぬくもりたっぷりです。

© Disney

レディースはおしりの隠れる着丈でおしり周りもあったか。

© Disney

さらに、ウエストはおなかを冷えから守る腹巻付き。

全てのサイズで手首、足首はリブ使いになっていて体にフィットし、風が入りにくい仕様になっています。

綿のやさしさとフリースのぬくもりが合体したナイトウェア。

親子でお揃いを楽しむこともできる、ディズニーデザイン「肌側綿フリースチュニックパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー、ミニー、『モンスターズ・インク』など親子で楽しめるサイズ展開!ベルメゾン ディズニー「肌側綿フリースチュニックパジャマ」 appeared first on Dtimes.