『トップガン マーヴェリック』(2022)のハングマン役で一躍ブレイクを果たしたグレン・パウエルが主演を務めるロマンティック・コメディ『Anyone But You(原題)』のファーストルックが、米Sony Picturesの公式Xアカウントで公開された。

本作では、オーストラリア・シドニーを舞台に、お互いを憎み合う2人の男女のロマコメストーリーが描かれる。ボートから落ちたり、股の下に大きなクモが入り込んだり、互いに抗えない状況で、大騒ぎのバケーションを過ごすことになっていく。

この度公開されたファーストルックでは、爽やかな表情の男に対して、鋭い視線を送る女。物語の前後関係は定かでないが、仲が良いとは思えない雰囲気が伝わってくる。

Are you ready for it? Sydney Sweeney and Glen Powell heat things up in #AnyoneButYou - coming soon exclusively in theaters. pic.twitter.com/VYLrJR9L9O- Sony Pictures (@SonyPictures) October 12, 2023