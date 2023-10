『ツイン・ピークス』でエミー賞2度ノミネートのパイパー・ローリーが死去

カルト的人気を誇る『ツイン・ピークス』のキャサリン・マーテル役で知られるパイパー・ローリーが91歳で亡くなった。

米Deadlineによれば、パイパーは10月14日(土)の朝に死去。少し前から具合が悪かったと報じられているが、病名などは明かされていない。

1990年代に大きな話題を集めたデヴィッド・リンチのミステリー『ツイン・ピークス』でアンドルー・パッカードの妹キャサリン・マーテルを演じたパイパー。その演技で2年連続でエミー賞にノミネートされ、ゴールデン・グローブ賞を受賞。エミー賞には合わせて9度ノミネートされ、1986年のTV映画『Promise(原題)』で助演女優賞に輝いている。

25年後に製作された続編『ツイン・ピークス The Return』には出演しなかったものの、キャリア後期も様々なドラマに出演。『ER 緊急救命室』でロスの母親サラを演じたほか、『ふたりは友達? ウィル&グレイス』『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』『MACGYVER/マクガイバー』などでゲストを務めた。

1932年にデトロイトで生まれて幼い頃から演技に興味があったパイパーは10代でUniversal Picturesと契約し、キャリア初期にロック・ハドソン、タイロン・パワー、トニー・カーティスら当時のスターと共演して経験を積む。その後、ポール・ニューマン演じる主人公の恋人サラを演じた1961年の『ハスラー』と、シシー・スペイセク演じる少女の狂信的な母親を怪演した1976年の『キャリー』、そして耳が聴こえないヒロインの母親に扮した1987年の『愛は静けさの中に』で3度アカデミー賞助演女優賞候補となった。

映画やドラマを印象的な演技で支えたパイパーの冥福を祈りたい。(海外ドラマNAVI)

