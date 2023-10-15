¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼ç¾¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡¢Íèµ¨¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤«¡Ä
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È(31)¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï14Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÄÌ»»355»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤Î¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï2»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2024Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ¤Ç¤â2024Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ä¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤Ï»þ¡¹¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¥¤¤À¤È¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±Ñ¸ì¤â´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤äÍÄ¤¤2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßMLS¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç³èÌöÃæ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼)¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥ê¥¡¦¥×¥Ã¥Á¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¡£