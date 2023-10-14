¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡¡3²óÅÓÃæ4¼ºÅÀKO¡¡3»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¾·¤¹ßÈÄ
¡¡¢¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬3²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤ÇKO¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢²®Ìî¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÈïÃÆ¡£2»à¤«¤é¥Ý¥é¥ó¥³¤Ë¤â±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆÃÂç¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï3»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ý¥é¥ó¥³¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿»°¿¹¤Î°Á÷µå¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡CS¤Îà³«ËëÅê¼êá¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï2²ó1/3¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£