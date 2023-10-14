¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤¬¥Ï¥Þ¥¹¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡¡ÊÆ¹ñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¹¶·â¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¡Ö¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡×¤¬À¼ÌÀ¤Ç¾Î»¿¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥«¥¤¥ÀÁí»ÊÎá¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹¶·â¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Æ±Ë¦¤ËÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥àÃÏ°è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç»È´Û¤ä´ÏÁ¥¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤·¤í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¹ÄÂÀ»Ò¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¡×¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤ÏÄ¹¤é¤¯¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÁÊµáÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£