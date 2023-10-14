Èï³²¼Ô44¿Í¤ÏÅ´³Ê»Ò¤ËÅÅµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¿ºô¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡¡¡È¿Í¿ÈÇäÇã¥°¥ë¡¼¥×¡ÉÅ¦È¯¤Î½Ö´Ö¡¡¥Ú¥ë¡¼
¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÈÈºá·ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ï44¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Å´³Ê»Ò¤äÅÅµ¤ºô¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í¿ÈÇäÇã¥°¥ë¡¼¥×¤òÅ¦È¯
ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÈÈºá·ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÌ£¤À¡£
¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑ¿Í¤Ê¤É¡¢8¿Í¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÇäÇã¡£
·Ù»¡¤¬Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤òµß½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ð¥¹¤«¤éÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ï44¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÂçÈ¾¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¸³è¡É¤ò¶¯¤¤¤ë
¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥«¥¸¥Î¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¤È¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢Áë¤ËÅ´³Ê»Ò¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Éô²°¤È¡¢ÅÅµ¤¤ÎÎ®¤µ¤ì¤¿ºô¤Ê¤É¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤«¤é2¿Í¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿8¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢6¿Í¤Ë7Æü´Ö¤Î¹´Î±¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë