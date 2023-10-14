ÆâÌîÀ»ÍÛ¡¢Îø°¦¤Ï¡ÖÈë¤á¤¿¤ëÎø¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡¡ËÌ¹áÆá¡õÊÁËÜÍ¤¡õ°ÂÃ£Í´¼Â¤Ï¥Õ¥§¥Á¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ê54¡Ë¡¢ËÌ¹áÆá¡Ê26¡Ë¡¢ÊÁËÜÍ¤¡Ê36¡Ë¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê42¡Ë¡¢±öÅÄÌÀÉ§´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø½Õ²èÀèÀ¸¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°ÂÃ£Í´¼Â
¡¡¡È¾Ð¤¤³¨¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½Õ²è¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀâ¤¯ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î½Õ²è¸¦µæ¼Ô¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÄï»Ò¤È¤¤¤¦»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ë½Õ²è°¦¤òÉÁ¤¤¤¿°Û¿§¤ÎÊÐ°¦¥³¥á¥Ç¥£¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÌî¤Ï½Õ²èÀèÀ¸¤³¤ÈË§²ì°ìÏº¤¬¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤«¤é¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ç¤É¤ó¤ÊË§²ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°ìÈÖ´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤Ç´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤ËË§²ì¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤¬´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈË§²ì¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÃ£±é¤¸¤ëË§²ì¤ÎË´¤ºÊ¤Î»Ð¡¦Æ£Â¼°ìÍÕ¤¬¡¢ËÌ±é¤¸¤ëË§²ì¤ÎÄï»Ò¡¦½ÕÌîµÝ»Ò¤Ë¡¢¤¢¤ë°û¤ßÊª¤ò°û¤Þ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢°ú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿ÆâÌî¡£±öÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ÂÃ£¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¹ª¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î°ÂÃ£¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È°ìÍÕ¤Î±é¤¸Êý¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÃ£¤À¤¬¡Ö·ë¹½¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÂÃ£¤Ë¥à¥Á¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÆâÌî¤¬¡Ö°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ³Ð¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢±öÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¡¼¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶«¤ó¤À¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆâÌî¤Ï¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¶«¤ÖÆâÌî¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¡ÊÆâÌî¡Ë¤ÏM¤Ê¤ó¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤æ¤ì¤·¤½¤¦¤Ë°ÂÃ£¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤·¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÓËÜ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¤È¡¢±öÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È²òÅú¡£¡Öº£¸å¡¢¥à¥Á¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâÌî¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£·àÃæ¤ÇÊÁËÜ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê²¼Ãå¡Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í¤Î¶õ¤Î¿§¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÊÁËÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·Á¤ÏT¥Ð¥Ã¥¯¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¿§¤ÏÇò¤«¹õ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÄÔÂ¼¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎÉô²°¤«¤é¸«¤¿¶õ¤¬¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¹¾¸Í¤Î¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤é±öÅÄ´ÆÆÄ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·Ð°Þ¤ò²òÀâ¡£¶õ¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬½Ð¤¿¡¢¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¡ÈÊÑÂÖ¡É¤À¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆâÌî¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¼«ÂÎ¤¬ÊÑÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤»¤ê¤Õ1¹Ô¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢Î¢¤òÆÉ¤ß¡¢·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÅú¡£¡ÖÆ÷¤¤¤Î¸¶°ø¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¡×¤¬¼«¿È¤ÎÊÑÂÖ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦ÊÁËÜ¤¬¡Ö¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤¹¤ë¤È°ÂÃ£¤â¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Ç¤½¤Î¿Í¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÆâÌî¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤¿¸å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¾è¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÆâÌî¤¬¡Ö¤¨¡ª¤â¤¦²ÃÎð½½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¹²¤Æ¤ë¤È¡¢°ÂÃ£¤¬¡ÖÎã¤¨¤Ç¤¹¡ª¼ÂºÝ¤ËÆâÌî¤µ¤ó¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹á¿å¤Î»Ä¤ê¹á¤È¤«¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£°ÂÃ£¤ÎÊÖ¤·¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÆâÌî¤Ë¶¦±é¼Ô¤ä²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÏÊÑÂÖ¤«¤é¥Õ¥§¥Á¤ÎÏÃ¤Ø¡£¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤äº¿¹ü¡¢Â¼ó¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÌî¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÏÉ¨¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÁËÜ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£±öÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÊÁËÜ¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¼ê¤¬¤¤ì¤¤¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ´î¤Ö¡£ËÌ¤Ï¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢À©Éþ¤¬¹¥¤¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀèÆü¡¢Ëå¤â¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ëå¤ÎÀ©Éþ¤ò¤³¤Ã¤½¤êÃå¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©Éþ¥Õ¥§¥Á¤ò¹ðÇò¡£°ÂÃ£¤Ï¡Ö·Ú¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤ò1Ëç1Ëç¤Ï¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÊÁËÜ¤âÆ±Ä´¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò1Ëç1Ëç¤Ï¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¥Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤Ê½ã°¦±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÆâÌî¤¬²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¬¥·¥¬¥·¹¶¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÎø°¦¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤È¤¤¤¦ÆâÌî¤Ï¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¡¢¹ðÇò¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¡£Îã¤¨¤Ð¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¡£Èë¤á¤¿¤ëÎø¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Îø¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È²òÀâ¡£ËÌ¤Ï¡Ö°Õ³°¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢°ÂÃ£¤Ï¡ÖËÜÇ½Åª¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤À¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¬¥ª¥¹¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥¬¥·¥¬¥·¹Ô¤¤½¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢ÆâÉô¤Ï²µ½÷¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢²µ½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²µ½÷¤À¤ÈÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿ÆâÌî¤Ï¡Ö»¨¤Ê»þ¤Ï»¨¤À¤±¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê»þ¤Ï¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¡£¤¹¤´¤¯¶ËÃ¼¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£