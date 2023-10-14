µÜÂô¤ê¤¨¡¢Ë´¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÂ¼¸÷ÍÇ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡¡º²¼õ¤±·Ñ¤®¡Ö±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·î¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£µÜÂô¤Ï½Ð±é¤Î·è¤á¤Æ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÂ¼¸÷ÍÇ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø·î¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÜÂô¤ê¤¨¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ã³²¼Ô»¦½ý»ö·ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÊÕ¸«ÍÇ¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø·î¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¡£¿¼¤¤¿¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ²ÅçÍÎ»Ò¡ÊµÜÂô¡Ë¡¢Èà½÷¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤ÖÉ×¤Î¾»Ê¿¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¡¢»ÜÀß¿¦°÷¤ÎÆ±Î½¤Çºî²È¤òÌÜ»Ø¤¹ÍÛ»Ò¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¡¢³¨¤Î¹¥¤¤Ê⻘Ç¯¤µ¤È¤¯¤ó¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ëÂ¼¡¢Æó³¬Æ²¡¢¥ª¥À¥®¥ê¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤ä·à¾ì¸ø³«¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÜÂô¤Ï¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ®°Õ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»¦È²¤È¤·¤¿¤³¤Îº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¼«¿È¡¢ÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯Í¯¤¤¤Æ¡×¤È¡¢½Ð±é¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯Í¯¤¤¤¿¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»£±ÆÃæ¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦³Ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Îº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀäÂÐ¤ËºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÏÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±Ç²è¡Ø·î¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£