¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬Éý´ó¤»¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤ÎËö¤Ë¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾×ÆÍ¡¡¡ÈÁö¹ÔË¸³²¡É¤·6¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¤Çµ¯ÁÊ

¼Ì¿¿³ÈÂç

2·î¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸³²¤·¤Æ6¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÀÄ»³¿¿ÌéÈï¹ð¡Ê60¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï9·îËö¡¢ÀÄ»³Èï¹ð¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¥Ð¥¹¤ÎÁö¹Ô¤òË¸³²

¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ËÆþ¤ê¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¶á¤Å¤¯¡£

¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÉý´ó¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£

¼Ö¤«¤éÃË¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¡ª·Ù»¡¸Æ¤Ù¤è¡ª¤Ê¤ó¤ä¤ª¤¤¡ª¤ªÁ°¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤±¤ó¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤¾¡¢¤µ¤Ã¤­¡ª¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÉÕ¤±¤È¤ë¤±¤ó¡¢·Ù»¡¸Æ¤Ù¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿¡£

¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ»³¿¿ÌéÈï¹ð¡Ê60¡Ë¤À¡£

2·î¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸³²¡£6¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£

7¥«·î¤ËÅÏ¤ëÁÜºº¤ÎËö¡¢µ¯ÁÊ

¤½¤Î¸å¡¢·§ËÜÃÏ¸¡¤ÏÀÄ»³Èï¹ð¤ò½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·¤¿¡£

7¥«·î¤ËÅÏ¤êÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢9·î¤ÎËö¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢ÀÄ»³Èï¹ð¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤Ë¤­¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë