2024年に誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」。サンリオピューロランド(東京都多摩市)とハーモニーランド(大分県速見郡)では、2023年11月1日(水)から2024年12月31日(火)までの間、ハローキティ50周年を記念したイベント「Hello Kitty 50th Anniversary」を開催する。

【写真】ハローキティの誕生日限定のTシャツは、先着1101名にプレゼント

■新コスチュームに身を包んだハローキティのグリーティング

期間中は、アニバーサリーを記念した新コスチュームに身を包んだハローキティやハローミミィが登場。衣装はピューロランドとハーモニーランドそれぞれで異なったデザインのワンピースとなっている。

そんな新衣装を着たハローキティやハローミミィを独り占めできる「アニバーサリースペシャルグリーティング」(※事前予約制)も11月1日(水)より開催。

グリーティングの参加で限定のミニアクリルスタンドがもらえるほか、11月1日のハローキティとハローミミィの誕生日に合わせた記念ライブ「ハローキティのバースデーライブ」も11月1日(水)、3日(祝)の2日間限定で行われる。かわいいワンピースでおめかししたハローキティやハローミミィのグリーティングを楽しみながら、誕生日をお祝いしよう!

■ハローキティ&ハローミミィの誕生日記念、オリジナルTシャツをプレゼント

ハローキティとハローミミィの誕生日である11月1日(水)には、「オリジナルデザインTシャツ」のプレゼント企画を実施。

50周年にちなみ“5色”のカラーリングで展開されるTシャツには、ハローキティ50周年を記念したデザインがあしらわれている。誕生日当日限定の1枚はぜひとも手に入れたい!Tシャツのプレゼントは、全国のギフトゲートまたはサンリオショップで購入することができるパスポートチケットでピューロランドに入場した先着1101名が対象となる。

■レディキティハウスにスペシャルな装飾が登場

「Kawaii×セレブリティ」な世界が体験できるアトラクションとして、多くの人から好評を博している「レディキティハウス」は、アニバーサリーを記念したスペシャルな装飾に変身!

白いピアノが置かれたピアノラホールでは、レディキティハウス初となるマッピング演出を楽しむことができる。ハローキティの歴史を追体験できる演出を体験すれば、より一層ハローキティへの愛が深まること間違いなしだ。

そのほかにも、クリスタルやオーロラなどを使用したキラキラしたフォトスポットや、未来をテーマにした茶室「サイバー茶室」など、何枚も写真を撮りたくなるような場所が登場している。

さらにサンリオピューロランドでは、アニバーサリーをお祝いするのにぴったりな「ハローキティのアニバーサリーケーキ」をはじめとするフードメニューやグッズなどがラインナップされ、ハローキティの50周年をお祝いしている。家族や友人、パートナーと同施設に足を運んで、ハローキティの50周年を一緒にお祝いしてみてはいかが?

※新型コロナウイルス感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ