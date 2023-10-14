µÜÂô¤ê¤¨¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëºîÉÊ¤«¤é¡ÖÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡ÎÞÉâ¤«¤ÙÀ¼µÍ¤Þ¤é¤»¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·î¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢½ª»ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»þÀÞÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é´¶³´¿¼¤²¤ËËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÕ¸«ÍÇ¤Î¾®Àâ¡Ö·î¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¸µºî²È¤Î½÷À¤¬¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤¬Êú¤¯ÀµµÁ´¶¤ä»ÈÌ¿´¶¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¼ç±é¤ÎµÜÂô¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¼Ô¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤ÏºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Î²ÏÂ¼¸÷ÍÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏµå¾å¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ê¤Î¤«¡¢»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÊÝ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ë¤É¤³¤«¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ»þ¤â²ÏÂ¼¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»£±ÆÃæ¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦³Ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ïº®Íð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº²¤ò¤Ê¤ó¤È¤«±Ç²è²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ²ÅçÍÎ»Ò¤ò±é¤¸¤ë³ëÆ£¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Çµï¤ò¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿ÂæËÜ¤ÏºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÛ»Ò¤ò±é¤¸¤ëºÝ¡¢¾ð½ï¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¾ð½ï¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ±é¤¸¤¿»þ¤Î¤â¤¬¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤ÏºÇ¸å¤ËµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¡ÖÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¢¤¬¥´¥í¥´¥í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³¸¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¡¢¡Ö³¸¤ò³«¤±¤ÆÈ¢¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë
±Ç²è¡Ø·î¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ