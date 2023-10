¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡ÙÀ½ºî¥¹¥¿¥¸¥ªA24¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤«¤é¾¦¶ÈºîÉÊ¤ËÏ©ÀþÊÑ¹¹¤«

アカデミー賞で話題になった映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(以下:『エブエブ』)や『ウォーキング・デッド』のスティーヴン・ユァン主演『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』、米HBOの『ユーフォリア/EUPHORIA』などを手掛けてきた製作スタジオA24。作家主導のアート系作品を多く生み出してきた同社が今後、より商業的価値の高い作品の制作にビジネスを拡大していくようだ。米The Wrapなどが報じた。



過去10年間、A24はその優れた企画センスと、『ミッドサマー』『ウィッチ』『アンカット・ダイヤモン』のような話題になりやすいタイプの映画のおかげで、ファンからカルト的な熱狂を培ってきた。ファンたちは、公式ウェブサイトから厳選されたオリジナルグッズを購入することもできる。

しかし、『ハロウィン』フランチャイズの権利獲得を含む新たな戦略によって、彼らは、その大きな振れ幅の割にこれまで一度も試したことのないメインストリーム系の作品を作る可能性がある。同社を知るトップ・エージェントによると、A24のコンテンツ買収担当の幹部ノア・サッコはこの夏、"アクションと大型IPプロジェクト"を求めてタレント・エージェンシーを回ったという。

A24 is reportedly searching for “action and big IP projects” in an effort to “to expand into more commercial films.”

(https://t.co/N8cNWmOEJe) pic.twitter.com/jwlrl1BD1e

- Film Updates (@FilmUpdates) October 11, 2023