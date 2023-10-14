ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¡Ö¿À¸Í»°µÜ¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÊÑÁõ»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê37¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Î¾¦Å¹³¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿À¸Í¤Ç¼êÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¿À¸Í»°µÜ¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¹¹ð¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö±óÊý¤«¤é¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#Ï·¾Íµ¡¡#¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÍÌ¾Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ«¤Î´Ö¤Î¸Î¶¿¤Ç¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡¡¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤òÁÇ¤Î¡ØËÌÀî·Ê»Ò¡Ù¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö»°µÜ¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ËËÜÊª¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡×¡Ö¤ï¡¼»°¥ÎµÜ¤Ë·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¡ÁÀ¨¤¤¡ªÃÏ¸µ°¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ»¹Ô¤¯¿Í¡¡·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£