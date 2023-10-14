¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡Ö¶âÂ¼¥¥ó¥¿¥í¡¼¡×¤òÂáÊá¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤·ÊÌ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÀéÍÕ»Ô
¡¡ÀéÍÕ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿2Ê¬¸å¤Ë¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Ç¡¢¶âÂ¼¤³¤¦Úî¤³¤È¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Î13Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¡¢2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À¤È¼Ö¤Î½÷À¤é¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤ÆÁ°¤Î¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÍûÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶âÂ¼¥¥ó¥¿¥í¡¼¡×¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£