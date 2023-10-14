Ž¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥´¥ß²°ÉßŽ£¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î¶Ã¤¯¼ÂÂÖ
ÊÒÉÕ¤±Á°¤Î°ÍÍê¼Ô¤Î¼Â²È¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¥´¥ß»³¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Æ¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²È¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¸ÉÆÈ¡É¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÀè¤Ë¸«¤¤¤À¤·¤¿¡È´õË¾¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤ë¡£
¥´¥ß²°Éß¡¦ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤ò±Ä¤ß¡¢YouTube¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î»öÎã¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÆó¸«Ê¸Ä¾¼ÒÄ¹¤Èº£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤¬¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¿¥´¥ß²°Éß¤Î¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Â²È¤Î¥´¥ß²°Éß¾õÂÖ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê18ºÐ¤Ç²È½Ð
°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ë30Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂçºå¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Î»¶¤é¤«¤êÍÍ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢²È½Ð¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¸å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Åö»þ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÉô²°¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¼´Ø¤«¤éËÜÅö¤ËÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£2³¬¤ØÅÐ¤ë³¬ÃÊ¤â¥´¥ß¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÀ¸Íñ¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°û¤ß¤«¤±¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¶õ¤´Ì¡¢ÀöÂõ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Éþ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¾²°ìÌÌ¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£ÀöÌÌÂæ¤ÎÇÓ¿å¸ý¤ÏµÍ¤Þ¤ê¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤¿³¥¿§¤Î¿å¤Ë¥´¥ß¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±ü¤ÎÏÂ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æ¬¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¥´¥ß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Íñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¥´¥ß¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿³¬ÃÊ¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿½÷À¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ËÁêÃÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¶È¼ÔÍÍ¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï·ëº§¤òµ¡¤ËÂçºå¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ13Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤¬¥´¥ß²°Éß¤È¼ç¿Í¤Ë¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¼Â²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤º¡¢½Ð»º¤ÎºÝ¤âÎ¤µ¢¤ê¤Ç¤¤º¡¢10Ç¯¶á¤¯¼Â²È¤Ø¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤â¤¦Àº¿ÀÅª¤Ë¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡£10Ç¯¶á¤¯²È¤òÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤ÈÊì¤òÀâÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼Â²È¤Ï¥´¥ß²°Éß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é²¿¤«¤ò´ù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÁÝ½ü¤Î¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²á¤´¤»¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ1¾öÊ¬¤°¤é¤¤¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥´¥ß¤À¤é¤±¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
Ãæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤ÃË¤Î»Ò¤â¤Ç¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤Ë¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¿¨¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µï¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤À¤¤¤Ë²È¤Ëµ¢¤ë¤è¤êÍ§Ã£¤Î²È¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ò¤È¤Ä¤Ç²È½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¼Â²È¤Ë¤Ï´ó¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½¤¤¤â¤Î¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½÷À¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢Äï¤ÈÎ¾¿Æ¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï²È¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼ò¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¡£½÷À¤È10ºÐ°Ê¾åÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¤â¤Ê¤«¤Ð²È½Ð¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÊì¤ÏÀº¿À¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥´¥ßÂÞ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¼¼¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¹â¤¯¤Þ¤Ç¥´¥ß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
Äï¤Ï²È¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÖÊÌ¤ËÉáÄÌ¤ä¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼Â²È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤Ï·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤Ï¡Ö¶È¼Ô¤ËÍê¤à¤ª¶â¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£20ºÐ¤ò²á¤®¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤¿Äï¤âÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Âà¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ä¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì²ÈÁ´°÷¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¤«¤é¡¢Äï¤Ëº£¤Î²È¤É¤¦»×¤¦¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Äï¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¤³¤Î´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÈÊÌ¤ËÉáÄÌ¤ä¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤¹¤´¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÄï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥´¥ß¤ÇËä¤Þ¤ê³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
Ê¹¤¯¤ÈÄï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ§¿Í¤äÈà½÷¤ò°ìÅÙ¤â²È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï²È¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²È¡¢1²óÁ´ÉôÊÒÉÕ¤±¤Ø¤ó¡©¡×¤È½÷À¤¬¸À¤¦¤È¡¢Äï¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ²¶¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£²¶¤â¤½¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ö²Þ¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÊÒÉÕ¤±¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¿¡£»ä¤ÈÊì¤ÏÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤¦¤±¤É¡¢Äï¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ï¢Íí¤â¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Éã¤â¤¿¤Þ¤Ë»ä¤Î²È¤ËÍè¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡×¡Ê°ÍÍê¼Ô¤Î½÷À¡Ë
Äï¤È°ì½ï¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î¤¿¤á²È¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Äï¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Êì¤Ï¡ÖÌ¼¤äÂ©»Ò¤Ë²¿¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¯
°ÍÍê¼Ô¤Î½÷À¤âÄï¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½÷À¤ÏÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½¡¶µÆóÀ¤ÌäÂê¤È¤â¤É¤³¤«½Å¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ÎÆó¸«»á¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß²°Éß¤Ç¤â½¡¶µÆóÀ¤¤Ç¤â¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¿Æ¤È»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥´¥ß²°Éß¤È¤«½¡¶µÆóÀ¤¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤½¤Ã¤Á¤ËÏÀÅÀ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ß²°Éß¤Ç¤â½¡¶µÆóÀ¤¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄí¤Î´Ä¶¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥´¥ß²°Éß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡ØŽ¢»Ò2¿Í¤È¥´¥ß²°Éß¤Ë½»¤àŽ£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¸ÉÆÈ¡Ù¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿²ÈÄí¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥ß²°Éß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥´¥ß²°Éß¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ï
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½ª¤¨¡¢½÷À¤Î¼Â²È¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥´¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â²È¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¡£¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤ÀÊÒÉÕ¤±¤¿¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥´¥ß²°Éß¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥ß²°Éß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
ÊÒÉÕ¤±¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
ÊÒÉÕ¤±¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£½÷À¤¬¶á¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥´¥ß²°Éß¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤â½¤Éü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊë¤é¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤«¤â¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤éÂ·¤¨Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿²ÈÂ²¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÊì¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤ª¶â¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤ÈÉã¤¬ËèÆü»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¸å¤Ë²È¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£20Ç¯¶á¤¯²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ò¤»¤º¡¢ËèÆü¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÎÉã¤¬¡¢ËèÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç²È¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÉ¤Ï¡¢Äï¤ÈÉã¿Æ¤¬°ì½ï¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ÏÄï¤ÎÈà½÷¤¬Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥´¥ß²°Éß¾õÂÖ¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¡ÊÔ¢Í§ ¸ø»Ê ¡§ ¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë