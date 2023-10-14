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Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!— Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023
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