米国の若手声優であるケビン・ザカリー・アフガニ氏は、自身が『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』のマリオ、ルイージ役の声を担当することを発表した。氏が自身のXアカウントにて明らかにしたもので、任天堂も海外メディアThe Vergeなどに対しメールでアフガニ氏が声優であることを認めている。

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!